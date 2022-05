Xbox Cloud Gaming : Microsoft travaille toujours sur une clé HDMI et une application TV

Avec Xbox Cloud Gaming (inclus dans le service par abonnement Xbox Game Pass Ultimate), Microsoft démocratise le jeu vidéo en offrant un accès à moult jeux vidéo sur différents supports. Après les smartphones, les tablettes, les PC (Windows et Mac) ainsi que les consoles Xbox One et Series, la firme américaine compte rendre accessibles son service de cloud gaming à plus de monde, notamment grâce à une clé HDMI à brancher sur un téléviseur ou moniteur, mais aussi une application pour TV connectée.

Le Xbox Cloud Gaming prêt à s’étendre à d’autres supports

Durant le mois de novembre 2020, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, est venu annoncer que les consommateurs pourraient diffuser des jeux Xbox directement depuis leur téléviseur « dans les 12 prochains mois ». Finalement, l’entreprise annonçait en juin 2021 que son service de cloud gaming (Xbox Cloud Gaming) arriverait prochainement sur les Smart TV via une application ou directement via une clé HDMI. Les délais semblent cependant s’être fortement allongés depuis ces annonces.

D’après le média VentureBeat, l’attente ne sera pas terminée. En effet, le journaliste Jeff Grubb a annoncé ce vendredi : « Dans les 12 prochains mois, Microsoft prévoit de sortir un appareil de streaming pour le cloud gaming Xbox ». Dans les détails, nous apprenons que ce dispositif devrait « ressembler à un Amazon Fire Stick ou peut-être à un petit palet comme le Roku ». Cette clé HDMI permettrait aussi d’« accéder à des films et des séries en plus de votre bibliothèque de jeux via le Xbox Game Pass Ultimate ».

L’heure est donc à la patience pour les personnes possédant une Smart TV. En effet, Xbox Cloud Gaming reste réservé aux consoles Xbox, les PC tournant sous Windows ou macOS ainsi que les smartphones et tablettes Android ou iOS. Il est donc nécessaire d’avoir une console Xbox connectée à sa TV pour en profiter, ou de connecter son écran en HDMI pour profiter du service inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

