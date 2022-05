Fortnite est à nouveau jouable gratuitement sur iPhone et iPad grâce au Xbox Cloud Gaming

La bataille d’Epic Games avec Apple n’est toujours pas terminée. De ce fait, le jeu vidéo Fortnite se veut inaccessible sur iPhone et iPad. Bonne nouvelle, Microsoft vient de s’associer avec l’éditeur afin de permettre aux possesseurs de ces appareils de jouer gratuitement via le service Xbox Cloud Gaming. Découvrez dans notre article comment faire !

Fortnite est de retour sur iPhone et iPad

Alors que le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now permet depuis le début de l’année 2022 de jouer à Fortnite (uniquement pour les personnes inscrites à la bêta fermée), Epic Games vient proposer une alternative encore plus convaincante pour permettre aux joueurs de jouer à nouveau sur iPhone et iPad : le Xbox Cloud Gaming.

Dans un billet de blog, nous apprenons en effet que l’éditeur du jeu vidéo vient en effet de s’associer avec Microsoft pour proposer en cloud gaming son jeu vidéo. Disponible dans 26 pays, cette version de Fortnite tournant sous le service Xbox Cloud Gaming ne nécessite pas d’abonnement au Xbox Game Pass. Elle est donc entièrement gratuite, et surtout accessible sur différents supports : PC sous Windows, smartphones et tablettes Android, iPhone ou encore iPad. Dans les détails, Microsoft souligne que Fortnite est jouable avec une manette ou les contrôles tactiles à l’adresse suivante.

Avec cette nouvelle offre, Epic Games permet enfin aux joueurs d’expérimenter à nouveau Fortnite sur iPhone et iPad. Pour Microsoft, ce partenariat est une nouvelle porte d’entrée au Xbox Cloud Gaming, disponible habituellement via l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. La firme américaine pourrait en effet convertir des joueurs Fortnite à son service de jeux vidéo à la demande en proposant une expérience qualitative en cloud gaming.

En plus de cela, l’arrivée d’un jeu free-to-play à l’extérieur du Xbox Game Pass semble amorcer une promesse de l’entreprise faite en 2019 : la possibilité de jouer aux jeux vidéo achetés sur le Xbox Store sans attendre l’intégration de ces derniers Xbox Game Pass. Reste maintenant à savoir si cette pratique va s’étendre dans les mois à venir pour d’autres titres ou si Fortnite restera une exception.