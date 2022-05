Xiaomi Band 7 : le nouveau bracelet connecté n’a plus aucun secret

Cela n’est plus qu’une question de temps ! Xiaomi s’apprête en effet à dévoiler son tout nouveau bracelet connecté : le Band 7. Succédant au Xiaomi Mi Band 6, cette nouvelle génération vient de voir sa fiche technique dévoilée sur internet. Bonne nouvelle, un grand nombre de nouveautés serait de la partie pour cette version.

Les derniers détails sur le Xiaomi Band 7

Le site NextPit vient de relayer de nouvelles informations autour du prochain bracelet connecté de Xiaomi, le Band 7. Une nouvelle fuite aurait tout d’abord révélé que ce modèle aurait droit à une batterie de 250 mAh. Cette dernière aurait ainsi été doublée par rapport à la génération précédente (Mi Band 6). Cela ne représenterait pas obligatoirement une autonomie deux fois plus grande, notamment car cette version devrait consommer beaucoup plus d’énergie.

Cette consommation plus élevée serait directement en lien avec l’intégration d’un GPS dans le bracelet connecté. Cet ajout permettrait ainsi aux personnes sortant faire du sport de pouvoir enregistrer leurs entrainements en extérieur sans avoir besoin de son smartphone. Un écran plus grand serait aussi de la partie, ce qui aurait aussi un impact sur la consommation du Xiaomi Band 7. D’après le code source de MIUI, le bracelet embarquerait en effet une dalle avec une définition de 192 par 490 pixels. Cette dernière serait ainsi beaucoup plus large par rapport au Xiaomi Mi Band 6 avec son écran de 152 x 486 pixels.

Qui dit plus grosse batterie, peut aussi souligner l’arrivée d’une fonctionnalité très appréciée des consommateurs : un mode Always-On Display. Pour rappel, elle permet de voir certaines informations même lorsque l’écran du bracelet connecté est éteint. Pour finir, nous apprenons que le Xiaomi Band 7 devrait être annoncé en Chine le 7 mai 2022. D’après le leaker Digital Chat Station, ce lancement aurait dû se faire il y a quelques semaines, mais la pandémie de Covid-19 est venue perturber les chaines de production de la firme chinoise.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Mi Band 7 : Xiaomi compte proposer un tracker plus grand et plus puissant !