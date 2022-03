Mi Band 7 : Xiaomi compte proposer un tracker plus grand et plus puissant

La série Xiaomi Mi Band se distingue toujours parmi les meilleurs trackers de fitness abordables sur le marché. Après les fuites sur la Watch S1 Active, une nouvelle fuite est venue dévoiler de nouvelles informations sur le bracelet connecté à venir de chez Xiaomi : le Mi Band 7. Ces dernières ont été dévoilées par le site Android Police, relayant les infos du leaker Magical Unicorn.

Xiaomi Mi Band 7 : plusieurs spécifications techniques divulguées

Pour commencer, nous apprenons que ce nouveau bracelet connecté profiterait d’un écran plus grand et à plus haute résolution que son prédécesseur. De plus, Magical Unicorn affirme que le Mi Band 7 disposerait d’un écran de 192 x 490 pixels, par rapport à l’écran de 152 x 486 pixels proposé sur son prédécesseur. Par conséquent, le Mi Band 7 aurait un écran plus grand que le Mi Band 6, dont les dimensions restent inconnues à ce stade. La montre conserve cependant la forme d’affichage de son prédécesseur.

Au-delà de l’affichage, le rapport fait allusion à la prise en charge GPS intégrée. Cet ajout fera du Mi Band 7 un succès potentiel auprès des sportifs. Traditionnellement, la gamme ne proposait que la prise en charge du GPS connecté. Cependant, il réduira considérablement la durée de vie de la batterie du Mi Band 7. On ne sait pas si Xiaomi serait disposé à faire cet échange.

En parlant de batterie, le Mi Band 7 pourrait contenir un mode d’économie d’énergie qui désactiverait probablement les capteurs, les notifications et d’autres fonctions de consommation d’énergie pour maximiser l’endurance. La consommation d’énergie de la série Mi Band n’est pas quelque chose à se moquer, mais un mode plus efficace serait un ajout bienvenu.

Notamment, d’autres fonctionnalités divulguées suggèrent des améliorations logicielles supplémentaires. Le Mi Band 7 pourrait réintroduire une fonctionnalité d’alarme intelligente similaire à des concurrents. Cet autre nouvel ajout sera une nouvelle fonctionnalité « Smart Alarm », qui réveillera apparemment les utilisateurs d’un sommeil léger environ 30 minutes avant l’alarme prédéfinie.

Cela fonctionnera de la même manière que la fonction Smart Wake disponible sur plusieurs appareils Fitbit. Cette fonctionnalité nécessiterait également certainement une amélioration de l’intelligence du suivi du sommeil. Le Xiaomi Mi Band 7 pourrait également bénéficier d’un support d’affichage permanent, de nouveaux modes d’entraînement, d’une fonction de mot de passe et de cadrans de montre supplémentaires.

Quand pourrait-il être lancé ?

L’année dernière, le Mi Band 6 de Xiaomi a été lancé au printemps. Il semble donc que l’écart entre les générations suivantes se rétrécisse. Cela signifie que Mi Band 7 pourrait atterrir à tout moment maintenant – peut-être en mai ou juin si Xiaomi revient à la date de sortie ultérieure.