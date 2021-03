Xiaomi Mi Band 6 : écran OLED plus grand, toujours à prix mini

Au cours de son évènement du 29 mars, Xiaomi a dévoilé (entre autres) le Xiaomi Mi Band 6, un nouveau bracelet connecté. Ce nouveau modèle se distingue par l’intégration d’un écran OLED encore plus grand, un outil de suivi du sommeil amélioré et un prix toujours aussi attractif.

Xiaomi change de design et propose un écran OLED plus grand

Ce lundi 29 mars 2021, Xiaomi a annoncé les Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite et Mi 11i, une nouvelle gamme de smartphones allant de l’abordable au haut de gamme. Dans la foulée, le fabricant chinois a présenté le Mi Smart Projector 2 Pro et le Mi Band 6, un nouveau bracelet connecté orienté fitness.

Successeur du Xiaomi Mi Band 5, le Mi Band 6 apporte plusieurs améliorations au bracelet connecté phare de Xiaomi. On y découvre tout d’abord un écran plus grand. Le Mi Band 6 arbore un écran AMOLED de 1,56 pouces, contre 1,2 pouces pour le Mi Band 5 et 0,95 pouces pour le Mi Band 4. C’est environ “50% d’espace en plus que son prédécesseur”, met en avant la marque chinoise. On retrouve sur cet écran une résolution confortable de 326 PPP.

Le bracelet connecté reste sobre, agrémenté par la fantaisie des couleurs disponibles pour son bracelet. Six coloris sont possibles : noir, orange, jaune, vert olive, blanc ivoire et bleu. Bien sûr, le bracelet étant pensé pour les sportifs, on retrouve toujours la résistance 5 ATM pour un usage même sous l’eau.

Mi Band 6 : quelles nouveautés ?

Ce compagnon d’entraînement double ses options de modes fitness pour inclure un total de 30 types d’entraînement divertissants et stimulants, tout en intégrant la détection automatique pour 6 activités de fitness courantes. Le Mi Smart Band 6 arbore par ailleurs un large éventail de fonctions de suivi de santé, y compris la mesure de la SpO2, la surveillance de la fréquence cardiaque, ou des fonctions de suivi du sommeil améliorées, etc.

En ce qui concerne l’autonomie, avec sa batterie de 125 mAh, le Xiaomi Mi Smart Band 6 promet 14 jours avec une recharge complète en moins de 2 heures. Le bracelet connecté est toujours compatible avec Android, iOS, les applications Mi Wear, Mi Fit, mais aussi Strava.

Le Mi Smart Band 6 sera disponible à partir de 44,99€, et on ne connait pas encore la date de commercialisation.

