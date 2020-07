Mi Band 5 – La meilleure évolution du 4 à 20€

Dans son souci de toujours innover et offrir les meilleurs produits à ses clients, le constructeur chinois de smartphones, Xiaomi, a une fois encore marqué le monde de la technologie, avec sa montre connectée, la Mi Band 5. Ce nouveau bracelet connecté de Xiaomi, est à peine sorti, qu’il a déjà séduit de nombreux utilisateurs par ses fonctionnalités. Si vous ne l’avez pas encore vu ou utilisé, vous en saurez plus sur ce bijou technologique en lisant cet article.

Aspect et fonctionnalités du nouveau bracelet connecté de Xiaomi

Le Mi Band 5 est une montre connectée qui est conçue avec, presque, le même aspect que la version qui l’a précédé, le Mi Band 4. En effet, le Mi Band 5 est doté d’un écran OLED, mais plus grand que celui de l’ancien modèle (augmentation de 15%). Toutefois le design allongé de l’écran et le bracelet en caoutchouc, assez doux, restent inchangés. Xiaomi a intégré à cette nouvelle version, un système plus pratique de charge magnétique (via deux électrodes à coller à la montre) pour toujours une autonomie d’environ quatorze (14) jours au maximum, comme son prédécesseur.

On note aussi, sur le Mi Band 5, une amélioration notable de certaines fonctionnalités. Les messages s’affichent plus clairement grâce à une meilleure définition de l’écran. Ce bracelet connecté vous permet également d’accéder à de nombreuses autres informations, notamment un suivi personnalisé de vos activités, de votre sommeil et de votre rythme cardiaque grâce à un capteur de fréquence intégré. Avec le Mi Band 5, connecté à votre smartphone (Androïd ou iOS), vous profiterez du suivi de plus d’une dizaine d’activités sportives, en simultané. Xiaomi s’est souvenu de la santé de la femme, en dotant le Mi Band 5 de la fonction de suivi menstruel.

Les différentes versions et le prix de la Mi Band 5

La montre connectée du constructeur chinois Xiaomi existe en une version européenne qui se différencie de celle commercialisée en Asie et ailleurs par la présence d’une puce NFC intégrée au modèle qui permet le paiement, sans contact via Google Pay. Il offre également la possibilité de contrôler, à distance, l’appareil photo de votre smartphone.

Dès sa sortie, il y a environ un mois, le bracelet connecté de Xiaomi était vendu à 40 euros. Un prix qui le rendait déjà accessible à de nombreuses bourses. Mais la marque chinoise a décidé faire une réduction de 12,5% sur le prix de la montre pour le mettre à la portée de plus de personnes. Ainsi, depuis quelques jours, vous pouvez vous procurer le Mi Band 5 à seulement 35 euros. Profitez donc de cette promotion en cours pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de ce bracelet.

Une offre exceptionnelle de lancement en France est aussi proposée mais seulement pour quelques heures. Sur la boutique Aliexpress de la marque, retrouvez la montre à -44% soit 25€ et les 500 premières commandes bénéficient de -5€ ! Alors foncez juste ici !