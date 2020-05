Amazfit X : une montre connectée incurvée abordable

Huami est une entreprise axée sur les données d’activités sportives et biométriques. Une montée de popularité fulgurante depuis sa création en 2013, a permis à l’entreprise de devenir un élément essentiel dans le suivi des activités physiques. Cette gamme de montres a donc vu le jour en 2015 et s’installe un peu plus chaque jour dans le monde. L’Amazfit X sera votre montre pour les sorties sportives et chics.

Un écran qui a de beaux atouts

La Amazfit X est une montre connectée dotée d’un écran AMOLED de 2,07 pouces avec une résolution de 206×640 pixels avec 326 ppp. L’écran est courbé pour bien épouser la forme du poignet, ce qui la rend discrète. Cela est rendu possible grâce une carte mère segmentée reliée par des circuits assez flexibles pour s’adapter au corps de la montre.

Elle pourra vous accompagner dans n’importe quelle situation en profitant de sa finesse et au corps en titane de celle-ci. La confection de cette montre en titane permet à celle-ci de peser à peine 39 grammes. Vous ne retrouverez pas de couronne ou même de boutons. La Amazfit X répondra tout simplement grâce au contact de votre doigt sur celle-ci. La montre connectée possède également un retour haptique lorsque vous toucherez l’écran. L’écran est quant à lui équipé de la qualité de verre Corning Gorilla 3 qui protège des rayures et évite d’avoir des traces de doigts.

Un suivi exemplaire grâce à la Amazfit X

Cette montre est conçue pour les personnes qui pratiquent une activité physique. Elle est équipée d’un capteur optique développé par Huami, le BioTracker. La Amazfit X prend permanence votre fréquence cardiaque. Celle-ci permet également de capter le niveau de votre stress grâce au BioTracker. Tout comme l’Apple Watch, cette montre connectée qui possède la technologie PAI Health permet grâce à un algorithme de vous motiver à faire de l’activité afin de réaliser des objectifs simples pour vous garder en forme. La Amazfit X pourra bien entendu suivre votre activité sportive en extérieur comme en intérieur. Le tout parfaitement géré par neuf modes comme le vélo, la marche, le vélo d’appartement et même la natation grâce à l’étanchéité de la montre.

Une montre comme un couteau suisse

Cette montre connectée pourra vous accompagner pendant sept jours sans la recharger. Le tout est possible grâce à une batterie de 200 mAh. Quand vous ne faites pas d’activité physique, la montre pourra être utilisée pour répondre aux SMS, aux emails et aux appels. La musique sera quant à elle aussi réglable par Bluetooth directement depuis la montre. Elle est vendue depuis le 28 avril 2020 au prix d’une participation minimale de 135 euros environ. Les prix risquent d’augmenter à la fin de la campagne, comme beaucoup d’autres montres connectées.

