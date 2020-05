Sea of Thieves : Mise à jour Ships of Fortune disponible !

J’adore tout particulièrement le jeu Sea of Thieves, grâce à ses mises à jour mensuelles le jeu est en perpétuelle évolutio. Et des nouveautés majeures sont régulièrement mises en ligne pour fournir aux joueurs une expérience de jeu toujours plus enrichie.

Ce mois-ci, c’est la mise à jour Ships of Fortune qui est sortie avec son lot de nouveautés que nous allons vous présenter dans cet article. Alors, levez vos voiles, chargez les canons et foncez sur les mers de Sea of Thieves !

Nouvelle société dans Sea of Thieves : L’OS DE LA FAUCHEUSE

Les mystérieux personnages présents sur l’île de Reaper’s Hideout ont terminé les constructions de l’île dans les Sea of Thieves. Désormais une nouvelle société est disponible, l’os de la faucheuse. Une nouvelle réputation à montée au niveau maximum pour débloquer de nouvelles récompenses pour votre bateau et votre personnage.

Tous les loots sont vendables sur cette île, en passant par les coffres, les crânes et les caisses de marchandise. Une fois les loots vendus, vous pourrez consulter votre réputation dans l’onglet disponible dans le menu »Echap » du jeu. Vous pourrez débloquer de nouvelles apparences pour votre bateau, des costumes pour votre personnage, de nouveaux titres.

Attention cependant, car cette île est désormais très visitée par de nombreux joueurs,. Pensez à vous équiper en conséquence pour vos batailles navales dans le secteur. Vous trouverez de nombreuses boites de munitions et une quantité non négligeable de boulets et de canons directement posés sur l’île.

Nouveau système d’émissaire

Un nouveau système d’émissaire a été mis en ligne dans Sea of Thieves. Le principe est simple, vous devez dans un premier temps acheter un pavillon de la société de votre choix dans un avant-poste. Le prix est de 20 000 pièces d’or, une fois ce pavillon acheté vous pourrez accepter autant de rôles d’émissaire de votre choix. Plus besoin de dépenser 20 000 pièces à chaque fois. Une fois le pavillon acheté, rendez-vous sur la table présente juste à côté du vendeur et acceptez ce nouveau rôle. Dès l’or vous pourrez monter 5 niveaux d’émissaires.

Jouez, tout simplement ! Coulez des navires adverses, terminez des forts squelettes, abattez requins et krakens, tuez des joueurs ennemis au corps à corps ou réalisez des missions habituelles. Le niveau d’émissaire est un multiplicateur de vente. Plus votre niveau sera élevé, plus la vente de vos récompenses sera intéressante. Petit plus, si vous choisissez le rôle d’émissaire auprès de la société Os de la Faucheuse, au niveau 5 vous aurez la possibilité de voir sur la carte du monde tous les autres bateaux d’émissaires ennemis.

Nouveau mode arène

Un nouveau mode arène est disponible dans Sea of Thieves !

Les cartes aux trésors ont été supprimées et les joueurs se battent désormais pour un seul coffre visible grâce à un marqueur par tous les joueurs.

et les joueurs se battent désormais pour visible grâce à un marqueur par tous les joueurs. Désormais, un seul point de vente sera accessible sur la carte du mode arène.

sera accessible sur la carte du mode arène. Les équipages gagnent plus de points en endommageant le navire d’un adversaire.

Foncez vite découvrir les nouveautés de cette mise à jour en jouant dès maintenant à Sea of Thieves !

Découvrez la présentation détaillée du jeu réalisée par Gabriel ici !