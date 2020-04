Sea of Thieves – Branle-bas de combat bande de forban !

B’jour Capt’n, nous allons de ce pas vous parler aujourd’hui d’un excellent jeu de pirate, Sea of Thieves ! Que vous soyez seul ou à plusieurs le plaisir de voguer au fil de l’eau sera au rendez-vous. Vous pouvez-vous asseoir en silence et laissez-nous vous compter notamment cette merveilleuse histoire. Avant tout, veuillez mettre clairement cette playlist sur vos oreilles pour vous mettre dans l’ambiance propice : Spotify, Apple Music, YouTube ou Deezer !

Sea Of Thieves est un excellent jeu développé par Rare et édité par Microsoft. Il est d’ailleurs exclusif à la plateforme Microsoft. Cela veut dire que vous pouvez y jouer avec un compte Xbox sur votre PC et console. Il est disponible sur le Microsoft Store au prix de 39,99 € ou gratuit si vous possédez notamment le Xbox Game Pass de quoi s’emparer de quelques couronnes, Aaaargh. Le jeu sera bientôt ajouté sur la plateforme Steam. C’est tout de même un jeu qui date de 2016, mais continue à être aussi jouissif qu’au premier jour. Sea of Thieves est compatible 4K, optimisé pour la Xbox, PC et compatible également HDR.

Une aventure en solo ou à plusieurs

Sea of Thieves vous projette dans un monde ouvert où vous devez accomplir des quêtes pour achever votre travail de pirate, Aaaargh. Vous partirez donc à l’aborrrrdage des îles pour ramener de rares denrées pour les ramener aux marchands qui vous délivreront certains atouts. Dans un premier temps, vous passerez à la sélection de personnages. Vous pourrez réaliser votre propre marin d’eau douce. Par la suite, la sélection du bateau est tout de même important. Il existe différentes tailles de bateaux, un petit navire pour les personnes jouant seules ou à deux grand maximum. Un seconde de taille intermédiaire pour un équipage de trois ou quatre personnes, attention aux mutineries. Le troisième est le plus grand et adapté pour des batailles et de grandes exploration.

Une fois que vous aurez choisi votre fidèle destrier, vous tomberez sur une île que l’on appelle l’avant-poste. C’est sur les avant-postes que vous commencerez chaques débuts de partie. Sur cette île, vous pourrez trouver un magasin de vêtement, d’accessoire, d’arme, un magasin pour les bateaux et la boutique de l’Emporium qui se situe toujours à l’étage du bâtiment de l’ordre des âmes.. Hissez ho ! La voile au vent pour explorer ce monde énigmatique rempli de danger et de gredin.

Une carte immense

Sea of Thieves a le mérite de ne jamais s’ennuyer dessus, particulièrement à plusieurs. C’est d’ailleurs difficile entre les abordages de bateau, les explorations d’îles, et même le suivi des quêtes. Vous en aurez pour tous les goûts. Nous nous apprécions d’explorer et aborder les îles envahies de squelette pour pouvoir récupérer des coffres. De temps à autre, nous aimons simplement profiter d’une île splendide pour jouer de nos instruments et à chantonner des chants de pirates. Il y a également des bateaux coulés sous le niveau de la mer. Ils sont à piller sans vergogne, attention tout de même à ne pas vous faire voler votre galion. Nous vous conseillons de voguer au travers des vagues avec la douce musique que Seat of Thieves délivre à vos oreilles.

Sea of Thieves est en constante évolution

Depuis son lancement, Sea of Thieves a eu le droit à six extensions depuis le début. La dernière arrivée arbore le nom de Ships of Fortune. Dans celle-ci, le commerce est mis à l’honneur en devant émissaire d’une des sociétés de commerce. Cela vous permettra d’acquérir des missions dédiés avec une récompense de taille. The Reaper’s Bones fait son apparition en devenant un nouveau groupe de pirate. Ils ne respectent pas le code de la piraterie. Nous pensons que cela ne plairait pas au capitaine Edward Teague, le code est le code. Cependant, vous pourrez rejoindre ce groupe pour ne pas les avoir sur le dos par la suite.

Qu’attendez-vous Capt’n ? Venez découvrir les îles et voguer sur cette eau turquoise. Nous prenons la direction de Devil’s Ridge au sud-est. Prenez vos instruments et laissez vous porter mon Capt’n, Aaaargh !