En cette période de confinement, il est devenu inenvisageable de consacrer des soirées avec ses amis ou famille proche. Il y a des BarbecueTime ou même AperoTime en visio par Facetime ou même Skype. Dans cet article, nous allons vous présenter deux solutions (une gratuite et une payante) pour visionner vos films, vidéos ou séries avec vos proches. À noter que cette solution existe depuis un moment, cependant, cette solution mérite d’être remonté un peu à la surface. Alors prêt(e) pour un CinéTime ?

Netflix Party : une soirée netflix en vue ?

Ce service de streaming est présent dans quasiment tous les foyers français. En cette soirée de confinement, vous souhaitez partager une série avec vos proches sachez que c’est réalisable grâce à Netflix Party. C’est une extension disponible gratuitement sur le Chrome Web Store. La seule condition est que chaque personne possède l’extension et un compte Netflix. Une fois lancé, le film est alors en cours de lecture. Il peut être mis en pause par n’importe qu’elles personne, parfait pour une pause pipi ou pour les problèmes de prostate. Pour créer un salon, il faudra installer l’application. Ultérieurement, il faudra vous rendre sur le film ou série que vous souhaitez regarder sur Netflix. Le choix effectué, il faudra vous rendre sur le logo de l’extension en haut à droite puis de former un salon. Un lien vous sera alors fourni pour le partager à vos proches. Vous pourrez discuter avec eux directement sur la salle créée par écrit. Alors preparez vos bols de popcorn sucré ou salé et faites place au moment CinéTime.

TwoSeven : une soirée CinéTime par excellence

Ce service réunit Netflix, Amazon Prime Video et bien d’autres. Le fonctionnement de cette extension reste le même que Netflix Party présenté ci-dessus. Cependant, l’extension est présente sur le Chrome Web Store et sur Firefox Add-ons. Vous pourrez trouver réponses à vos questions sur le site. Il y a également la possibilité de voir et de parler à ses proches directement en vocal. C’est pour le moment l’extension la plus stable que nous avons trouvée qui propose ces fonctionnalités. Il est également possible de regarder un film ou une série sur la nouvelle plateforme Disney+ monnayant trois dollars sur le Patreon du créateur. Important : veuillez faire une donation avec la même adresse e-mail que votre compte Twoseven.