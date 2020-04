Netflix, les 10 séries science-fiction et fantastique à regarder !

En ces temps de confinement, il est important de réussir à faire passer le temps et surtout se divertir. Pour cela, nous vous dévoilons une sélection de dix séries science-fiction et fantastique disponibles sur le service de streaming Netflix. On espère qu’elles vous plairont et vous aideront à trouver le temps moins long.

10 séries science-fiction et fantastique à voir sur Netflix

The Witcher

Si les aventures se déroulant dans une époque où se mélangent univers médiéval et monstres mystérieux sont votre dada, vous êtes au bon endroit. L’histoire dévoile l’épopée de, Geralt de Riv, personnage emblématique de l’univers vidéoludique de The Witcher. Droit, juste, fort et surnaturel, il en faudra peu pour que vous tombiez sous le charme du sorceleur. Paradoxalement, la série se dote d’un léger côté humoristique toujours bien placé et la rend plus humaine. Une superproduction Netflix de retour sur vos écrans pour le printemps 2021.

Star Trek Discovery

Qui n’a pas entendu parler de Star Trek ? La récente série Discovery reprend fidèlement la genèse de son ainé avec une touche plus moderne. De ce constat, on retrouve au rôle principal de commandeur, une femme, Micheal Bumham. Femme de caractère formée selon les enseignements Vulcain, celle-ci va se montrer d’une efficacité redoutable et faire preuve d’une force mentale hors norme lors de ses missions. Une série de science-fiction interstellaire à voir absolument.

Stranger Things, la série Netflix évènement

Will Byers, jeune enfant de la ville d’Hawkins (Texas), disparait brutalement dans un univers surnaturel. À partir de cet instant, on arrête de vous spoiler. Vraiment, si on en dit trop, on risque de vous priver de rebondissements absolument délicieux que cette série procure. L’histoire est bien foutue, efficace, horrifique par moment, mais fait aussi facilement passer de l’émotion au rire. Trois saisons sont d’ores et déjà disponibles sur Netflix pour les plus curieux.

Dark

Cette série allemande fascine. Même si ce n’est pas forcement simple à suivre, le scénario est bien construit. Celui-ci raconte l’histoire de quatre familles dans la ville de Winden. Petite particularité, les histoires se passent à des époques différentes. On se retrouve alors en 1953, 1986, 2019 et 2052. Chaque époque est donc espacée de 33 ans.

Plot twist, les fondations du scénario reposent sur le voyage dans le temps. En effet, une faille temporelle se situant sous une centrale nucléaire de la ville permet d’effectuer des déplacements entre différentes temporalités. On vous laisse imaginer ce que les personnages peuvent faire au travers de leurs voyages dans les différentes époques. 3 saisons de cette épopée fantastique sont disponibles sur Netflix.

The OA

Une femme, Prairie Johson, réapparaît comme par magie sept ans après avoir disparu. Cependant, à son retour, la jeune femme précédemment aveugle ne l’est plus. Comment a-t-elle pu retrouver la vue après sept années d’absences ? Que lui est-il arrivé durant tout ce temps ? Découvrez-le dans The OA, une série bouleversante et atypique à déguster en deux saisons sur Netflix.

The 100

Pour faire simple, 318 personnes ont survécu à une apocalypse nucléaire en se réfugiant dans une station spatiale. Cependant, la station devient aujourd’hui trop petite en vue de l’accroissement de la population. Ainsi, 100 jeunes récalcitrants sont envoyés sur terre. L’objectif est simple, découvrir si celle-ci est de nouveau habitable. Six saisons sont disponibles sur Netflix.

3%

Cette dystopie divise le monde en deux, les pauvres et les plus riches (les 3%). Pour accéder à cette caste, des participants devront s’affronter lors d’épreuves. Chacune d’entre elle mettra à rude épreuve la survie et le mental de chacun. Au fur et à mesure des épisodes, le suspens montera et nous dévoilera de façon brutale jusqu’où chacun est prêt à aller pour atteindre les 3%. Trois saisons sont déjà disponibles sur Netflix.

Locke & Key

La famille Locke, composée de trois enfants et leur mère, retourne dans la maison d’enfance de leur père après sa mort. La vieille demeure renferme cependant de nombreux secrets autour de clés aux pouvoirs mystérieux. A leur découverte, les enfants se laisseront emporter dans le jeu des clés. Mais tout cela ne se passera pas comme prévu. En effet, une entité maléfique se lancera à la conquête de celles-ci, quitte à mettre en danger la famille.

Umbrella Academy

43 enfants naissent miraculeusement sans même que leurs mères soient enceintes. Après avoir entendu parler de cette affaire, un richissime inventeur va rapidement se mettre à leur recherche. L’homme adoptera six d’entre eux et les chargera de nombreuses missions afin de sauver le monde. L’histoire prend place lorsque la famille se réunit afin de rendre hommage à leur défunt père adoptif.

Ragnarök

Ragnarök, évènement de la mythologie nordique définissant la fin des temps pour l’humanité. Plus précisément un combat entre dieux, monstres, géants et êtres humains. La série est un mix entre le monde de nos jours et cette mythologie. Magne, un adolescent arrivé récemment dans la ville d’Edda avec sa famille, se découvre des pouvoirs surhumains et des ennemis maléfiques.

