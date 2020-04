Vous le savez sûrement, l’évènement de la fête des œufs vient de débuter dans Animal Crossing New Horzions. Albin, alias le lapin de Pâques, vous invite à retrouver les oeufs cachés sur votre île ou les îles désertes. En plus de cela, de nombreux plans de construction spéciaux et vêtements se trouvent sur l’île. L’objectif est bien évidemment d’obtenir le plus d’oeufs afin de les fabriquer. Découvrez dans notre article comment récolter ces oeufs et les différents objets exclusifs à l’évènement.

La chasse aux œufs a commencé !

Albin, lapin de Pâques dans Animal Crossing New Horizons, est l’investigateur de la fête des œufs. Le fourbe a ainsi dispersé des œufs ainsi que des plans de construction exclusifs n’importe où dans votre île. Afin de construire les objets contenus dans ces plans, il vous faudra user des différents outils confectionnés dans le jeu. Voici comment trouver les oeufs:

Terrestres : en creusant dans le sol

: en creusant dans le sol Feuillus : en récoltant les œufs présents sur un arbre

: en récoltant les œufs présents sur un arbre Boisés : en coupant du bois

: en coupant du bois Aquatiques : en péchant

: en péchant Aériens : en éclatant des ballons festifs

: en éclatant des ballons festifs Minéraux: en frappant des rochers

Les plans de meubles et vêtements sont aussi décimés sur l’ensemble de votre île ainsi que sur les îles désertes quotidiennement. De plus, si vous réussissez à récolter tous les plans, Albin vous offrira des objets exceptionnels le jour de fin de l’évènement. Faites donc bien tous les recoins des différentes îles afin de tous les obtenir. L’évènement se déroule du 1er avril au 12 avril.

Les nouveaux meubles – Fête des œufs

Tabouret – 3 oeufs aquatiques

Coiffeuse – 4 œufs feuillus

Couronne – 1 œuf de chaque type

Horloge murale – 3 œufs aériens

Clôture – 1 œuf de chaque type

Mur – 2 œufs de chaque type

Lampe – 4 œufs boisés

Penderie – 4 œufs minéraux

Tapis – 1 œuf de chaque type

Lot de ballons – 1 terrestre, 1 feuillu et 1 aérien

Lot de ballons 2 – 1 minéral, 1 boisé et 1 aquatique

Guirlande – 1 œuf de chaque type

Sol – 2 œufs de chaque type

Lit – 1 œuf de chaque type

Table – 4 œufs terrestres

Les nouveaux vêtements – Fête des œufs

Tenue, paire de chaussures et coquille aérienne, boisée, terrestre, feuillue, aquatique et minérale

Chaque vêtement (paire de chaussures, tenue et coquille) dispose d’une version aux couleurs de chaque type d’oeufs. Deux oeufs seront ainsi nécessaires pour une paire de chaussures, 3 pour une tenue et 2 pour une coquille.







Coiffe – 1 œuf de chaque type

Sac – 1 œuf de chaque type

Vêtements bonus – Robe de soirée et chapeau festif

Après avoir confectionné tous les ensembles de vêtements pour chaque type d’oeufs, vous obtiendrez des plans pour élaborer deux nouveaux éléments. La robe de soirée oeufs se composera de 3 oeufs de chaque type. Quant au chapeau festif, vous aurez besoin de 2 oeufs de chaque type pour le confectionner.





Liste non exhaustive.

De nouveaux plans sont découverts chaque jour. Cette liste est donc vouée à être mise à jour régulièrement.

Crédit photo des captures d’écrans des plans de construction: jeuxvideo.com et Actu Gaming.