Animal Crossing New Horizons : tout savoir sur Alix !

Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur Alix, le nouvel habitant dans Animal Crossing New Horizons ? On vous dit tout sur son espèce, sa date d’anniversaire, son caractère et sa maison.

Qui est Alix ?

Alix est un villageois qui apparait aléatoirement dans le village du joueur. C’est un lapin paresseux qui a été ajouté à Animal Crossing : New Horions dans le cadre de la mise à jour gratuite 2.0 du 4 novembre 2021. À noter que cet habitant a aussi été ajouté à Animal Crossing : Pocket Camp.

Son caractère « Paresseux » fait qu’il adore manger et faire la sieste. Alix est né le 19 mai et son signe astrologique est Taureau.

Il faut savoir qu’Alix termine ses phrases par « boing ». C’est donc sa phrase signature et il n’est pas possible de la changer. Sa phrase signature en anglais est « hoppity » qui est une variation du mot « hop », qui est en rapport avec son espèce.

La phrase de sa photo est « Rien ne sert d’obtenir de l’aide si elle arrive trop tard ».

Dans New Horizons, Alix a le hobby de la mode. C’est le seul villageois masculin à avoir ce hobby. D’ailleurs, dans le jeu, on peut le voir portant un sac en cuir marron avec un chapeau ou un autre accessoire spécifique.

L’apparence d’Alix

Alix se présente comme un lapin vert d’eau avec les extrémités et la partie inférieur de son visage blanc forment un motif colourpoint. L’intérieur de ses oreilles et son museau sont de couleur grise. Il a les cheveux blonds, de la même couleur que sa queue ronde. Par ailleurs, Alix a de grands yeux noirs en forme d’escargot dans lesquels on trouve une tâche blanche et grise, qui leur donne l’air de briller. Sa tenue préférée est la veste collège.

La maison d’Alix dans Animal Crossing New Horizons

Dans New Horizons, la maison d’Alix dispose d’une bouilloire standard, un mini-établi, une gazinière, un lecteur audio mimi qui diffuse la chanson « Romantique Kéké ». Il y a aussi un tabouret blocs de bois, un tapis nimbus, une caisse à outils en bois, un jeu de plateau, un mini réfrigérateur, un schefflera, un présentoir à skateboards ainsi qu’une soupe instantanée. On peut également voir une table basse patchwork, l’intégrale de la série Joli rêve à l’exception de la déco suspendue. Enfin, on voit un mur en bois et une moquette à pois bleus qui sert de tapis.

Quelques anecdotes sur Alix