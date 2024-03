Créativité et aventure en briques : Les nouveaux sets LEGO Animal Crossing débarquent !

La collaboration entre LEGO® et Animal Crossing™, issue de l’univers Nintendo®, a donné naissance à une série de sets immanquables qui incarnent l’esprit de créativité et de personnalisation propre au jeu. Ces ensembles seront disponibles depuis le 1er mars 2024, offrant aux fans une nouvelle manière d’interagir avec leurs personnages et lieux préférés d’Animal Crossing en format LEGO.

Cinq sets LEGO disponibles

LEGO® Animal Crossing™ Marie en visite : Ce set comprend 389 pièces et inclut les personnages Marie et Bibi. Les constructeurs peuvent aider Marie et Bibi à personnaliser la maison de Bibi, en participant à des activités comme ouvrir un cadeau-ballon, fabriquer des outils ou cueillir des fruits et des fleurs. LEGO® Animal Crossing™ Anniversaire de Lico : Set de 170 pièces, ce set permet de célébrer l’anniversaire de Lico avec des cupcakes et des cadeaux. LEGO® Animal Crossing™ Activités extérieures de Clara : Ce set de 164 pièces offre la possibilité de monter un campement, de griller des chamallows ou d’utiliser une perche pour sauter par-dessus l’eau. LEGO® Animal Crossing™ Excursion maritime d’Amiral : Le set se compose de 233 pièces avec les personnages Amiral et Mathéo invitent à explorer des îles, découvrir la faune et la flore ou simplement se détendre près d’un feu. LEGO® Animal Crossing™ Boutique Nook et Maison de Rosie : Le plus grand set, avec 535 pièces présente Tom Nook et Rosie. Les constructeurs peuvent remplir le magasin Nook’s Cranny ou rendre visite à Rosie pour des cookies.

LEGO Animal Crossing, l’association parfaite

L’aspect novateur de ces sets réside dans leur facilité de personnalisation, permettant par exemple de changer les cadres de fenêtre en un simple clic. Cette fonctionnalité stimule la créativité des constructeurs, les encourageant à créer leurs propres scènes d’Animal Crossing, reflétant ainsi l’essence du jeu vidéo qui encourage la créativité et l’expression personnelle dans la construction d’une communauté et d’une vie virtuelle.

Cette collaboration marque une convergence entre le jeu numérique et le jeu physique, transportant un monde virtuel aimé dans l’univers tangible de la construction de set LEGO, offrant ainsi de nouvelles façons de s’engager avec et de célébrer l’univers d’Animal Crossing. Les fans pourront se procurer ces sets dans les magasins LEGO, chez les détaillants du monde entier et en ligne sur LEGO.com.