Animal Crossing New Horizons, 10 astuces pour gagner plus de clochettes

Et oui… l’argent est bien le nerf de la guerre dans Animal Crossing New Horizons. Que ce soit pour construire de nouveaux aménagements ou rembourser vos incommensurables prêts à Tom Nook, il vous faut réfléchir à un plan d’action efficace pour amasser le plus de clochettes. Découvrez dans cet article nos 10 meilleures astuces pour faire rapidement le plus d’argent lors de votre vie insulaire.

Animal Crossing New Horizons, plus de clochettes pour plus d’emplettes !

💰 Épargnez pour mieux régner

Bon… On le conçoit, cette astuce n’est pas là pour vous faire gagner de l’argent rapidement. Mais celle-ci peut cependant vous en faire gagner mensuellement sans trop vous fouler. Vous l’aurez surement remarqué, le DAC (Distributeur Automatique de Clochettes) dispose d’une section épargne. Si de l’argent est déposé sur ce compte épargne, des intérêts seront alors versés chaque début de mois. Par exemple, si je laisse 1 000 clochettes au 31 mars, je gagnerais 5 clochettes d’intérêts au 1er avril (1 000 * 0,5%). N’hésitez donc pas à épargner de temps en temps !

🌳 Enterrez vos économies pour encaisser le jackpot – Arbre à clochettes

Qui n’a pas remarqué ces trous dorés dans la terre ? Qui n’a pas déterré ces beaux sacs de 1 000 clochettes qu’ils y cachaient ? Qui n’a pas refermé ce trous comme si de rien n’était ? Oh la… oh la… OH LA ! On ne referme absolument pas ce trou à vide. En effet, celui-ci permet d’enterrer un sac à clochettes afin d’y faire pousser un arbre à clochettes. Pour récolter le plus d’argent surement, il vous suffira de créer un sac de 10 000 clochettes (inventaire > cliquez sur votre bourse à clochettes > choisissez 10 000) et de le planter dans ce trou doré. Attendez ensuite quelques jours pour voir apparaitre un arbre avec de l’argent à la place des fruits.

🐞🐟Chassez les bonnes proies (poissons, insectes et fossiles)

Bien évidemment, la chasse aux insectes, poissons et fossiles est l’une des activités les plus lucratives. Il est bon cependant de connaitre la valeur de ce que vous capturez. En effet, à quoi bon attraper un Citrin ou un Carassin alors qu’ils ne rapportent que 160 clochettes ? Afin de connaitre la valeur de rachat de ces espèces, rendez-vous sur Animal Crossing Online. Vous en apprendrez aussi un peu plus sur les lieux de chasses de toute ces petites bestioles. Quant aux fossiles, ceux-ci sont rachetables à un prix de 1 000 à 2 000 clochettes pour les petits et entre 2 500 et 6 000 pour les parties de dinosaures.

⛏️ Tapez des rochers et secouez des arbres

Les rochers et arbres font parfois preuve de bonté en vue de votre appât du gain. En effet, certains d’entre eux vous offriront quelques clochettes. Le plus intéressant reste de taper des rochers, ils peuvent offrir jusqu’à huit ressources monétaires (sac de clochettes et clochettes). Ceux-ci deviennent alors de réelles mines d’or. Quant aux arbres, secouez-les tous afin de faire tomber de temps en temps un peu de clochettes.

© Nintendo Life

🏝️ Tirez avantage des îles désertes grâce au Nook Miles

Visiter le maximum d’îles désertes grâce aux tickets Miles Nooks est surement l’une des meilleures initiatives à prendre. En effet, chaque île dispose de spécificités différentes, il faut donc apprendre à en tirer avantage monétairement.

Îles spéciales – Si vous remarquez de très gros poissons dans les estuaires, c’est une île à Esturgeon (valeur de 10 000 clochettes à la revente). Un nombre hallucinant de papillons bleus ? C’est l’île à Morpho Bleu, valeur de revente: 4 000 clochettes à l’unité.

– Si vous remarquez de très gros poissons dans les estuaires, c’est une île à Esturgeon (valeur de 10 000 clochettes à la revente). Un nombre hallucinant de papillons bleus ? C’est l’île à Morpho Bleu, valeur de revente: 4 000 clochettes à l’unité. Îles classiques – Collectez dans un premier temps toutes les ressources basiques de l’île (bois, minerais, herbes…). Attrapez ensuite de nombreux poissons et insectes, gardez les plus rentables.

– Collectez dans un premier temps toutes les ressources basiques de l’île (bois, minerais, herbes…). Attrapez ensuite de nombreux poissons et insectes, gardez les plus rentables. Île à tarentule – Pour finir, vous pouvez créer une île à tarentules (10 000 clochettes/unité). Pour cela, coupez tous les arbres, enlevez les souches, objets au sol, herbes sauvages et cassez les rochers en mangeant un fruit. Les araignées devraient rapidement apparaitre après cela. Conseil, l’île à bambou est la plus facile à défricher.

© JV France

📈 Devenez le Loup de Wall Street des navets

Jouez aux petits boursiers grâce au célèbre navet dans Animal Crossing New Horizons. Tous les dimanches matin, Porcelette vous vend ses meilleurs navets entre 80 et 120 clochettes. Achetez en une bonne quantité afin de devenir le nouveau Loup de Wall Street ! Tout le long de la semaine, du lundi au samedi, rendez-vous dans la boutique Nook afin de connaître le cours du navet des frères Nook. Votre objectif est simple, leur refourguer les légumes à un prix supérieur à votre prix d’achat. De plus, le prix de rachat des navets est différent chez chaque joueur, n’hésitez donc pas à visiter les îles de vos amis pour les vendre au meilleur prix. Mais attention, ne tardez pas trop, car les navets pourriront le dimanche suivant l’achat.

© EmagTrends

🛍️ Construisez l’objet phare de la boutique pour faire pleuvoir les clochettes

Chaque jour, Méli et Mélo proposent de racheter un objet le double de son prix. Pour connaitre l’objet, allez leur parler ou regarder sur le panneau à droite de l’entrée de la boutique. Construisez le produit phare et essayez de le vendre afin de connaitre son prix de rachat. Si le montant de revient est assez élevé pour vous, fabriquez-en massivement et revendez-les aux deux frères. Cette astuce est un très bon moyen pour rapidement et efficacement s’en mettre plein les poches.

🍐 Cultivez votre propre verger

Les fruits de votre île vous rapportent la modique somme de 100 clochettes. Cependant, les cocotiers ainsi que les autres fruits rapportent respectivement 250 et 500 clochettes. Voyez-vous où je veux en venir ? Ceux-ci se revendent plus chers. Allez donc dans des îles voisines, récupérez les fruits différents aux vôtres et plantez-les par dizaines sur votre île !

🌿 Ramassez les mauvaises herbes

Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça fait propre et ça paye. Récolter les mauvaises herbes peut vous paraitre lamentablement ennuyeux et fastidieux, mais cette tâche en vaut tout de même la peine. Que ce soit sur votre île ou celles que vous visitez, prenez le temps de les ramasser. Celles-ci valent 10 clochettes l’unité dans Animal Crossing New Horizons. 99 mauvaises herbes vous rapportent tout de même 9 900 clochettes. Ce n’est pas négligeable n’est-ce pas ?

💸 Échangez vos objets et ressources à vos amis contre des clochettes

Pour finir sous un amas de clochettes incommensurables, on vous conseille de jouer avec vos amis. Outre passer de bons moments, vous pourriez par exemple leur échanger des objets en contrepartie de clochettes. Ou sinon, rendez-vous sur des forums ou Discord pour voir si certaines personnes seraient intéressées par vos victuailles.

