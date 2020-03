10 astuces Animal Crossing New Horizons à connaître !

Bon, on le sait tous, le nouveau Animal Crossing est sorti depuis vendredi dernier sur Nintendo Switch. Une bonne chose en soit en vue du confinement du pays. En effet, quoi de mieux que de sortir de chez soi à notre guise dans un jeu vidéo… Mais ce jeu est aussi le compagnon idéal pour pallier à votre ennui ou votre anxiété. Les bruits environnants relaxants, le farming à n’en plus finir, le remboursement de votre prêt, l’aménagement de votre île… Bref, on n’en finit pas de s’occuper. Cependant, il est essentiel de connaître les bonnes pratiques pour bien rentabiliser votre aventure. Voici donc nos 10 astuces Animal Crossing News Horizons à connaître !

Les astuces Animal Crossing New Horizons à connaître !

⛏️ Défoncez de la caillasse correctement

Que l’on soit bien claire, on tombe vite à court de minerai de fer. On a aussi très peu de chance de découvrir de l’or. Afin d’augmenter les récompenses de vos rochers, vous devez taper rapidement sur ceux-ci. En effet, un chronomètre se lance dès votre premier coup de pelle. Ainsi, pour obtenir au moins 8 ressources à chaque bastonnage de rocher, faites un trou derrière vous. Cela vous permettra de ne pas arrêter de frapper le rocher à cause du recul. Personnellement, je préfère avoir une colonne de trois trous à deux pas de mes rochers (cf. image).

🐠 La poiscaille rare, ça s’appâte

Chaque poisson à une rareté, un lieu et un horaire d’apparition. Pour trouver ces informations, vous pouvez vous rendre sur le site Animal Crossing Online. Après avoir cerné vos proies, usez de vos appâts afin de faire apparaître les poissons à des endroits précis (étang, estuaire, rivière, ponton, océan…). Petit rappel, les appâts se confectionnent à partir des palourdes présentent sur la plage.

🏝️ Pillez d’autres îles afin de s’enrichir

Tirez parti des spécificités de chaque île . En effet, toutes les îles ont une particularité et peuvent vous aider à récupérer différentes ressources. Par exemple certains pullulent d’esturgeons ou morpho bleu. D’autres disposent de grandes rivières, falaises, etc… qui sont propices à certaines espèces.

🦋 Chassez de nouveaux insectes

Les insectes apparaissent aussi dans différentes conditions. Certains se trouvent sur un objet pourri, un tronc d’arbre, des fleurs, sous-terre, dans les arbres, à des heures ou des lieux précis etc… On vous conseille encore une fois de tout essayer par vous même et dans le pire des cas de passer sur le site informatif Animal Crossing Online (cf. astuce n°2).

🍑 Importez de nouveaux fruits sur votre île

Comme dit précédemment, les fruits autres que ceux de votre île rapportent plus. Cela paraît donc logique de ramener de nouveaux fruits sur votre île lors de vos explorations. Cependant au lieu de directement les vendre, nous vous conseillons de planter les fruits pour en faire des arbres fruitiers. Ainsi vous récupérerez tous les 3 jours des fruits « étrangers » que vous revendrez une petite fortune.

💸 Devenez le nouveau loup de Wall Street en étudiant le cours du navet

Tous les dimanches, Porcelette vient vendre ces magnifiques navets à un prix entre 80 et 120 clochettes dans Animal Crossing New Horizons. L’objectif de ces navets est de vous faire jouer les boursiers toute la semaine auprès de Méli et Mélo. En effet, les deux petits ratons laveurs rachètent les navets à des prix divers et variés du lundi au samedi. C’est donc à vous de faire du profit avec ceux-ci. Cependant, prenez garde à ne pas garder les navets trop longtemps. En effet, ceux-ci pourriront au bout d’une semaine et perdront une grande partie de leur valeur.

🛒 Utilisez la boutique Nook à bon escient

Lorsque vous aurez construit la boutique Nook, Méli et Mélo vous proposeront de racheter un article phare chaque jour au double de son prix. Pour connaître le produit, discutez avec les vendeurs ou lisez la pancarte de la boutique. Nous vous conseillons ensuite de construire l’objet afin de connaître le prix de rachat de la boutique. Si ce prix vous convient, construisez l’article massivement et remplissez-vous les poches de clochettes.

🌳 Plantez des arbres à thunes

Un classique indémodable, l’arbre à clochettes est d’actualité dans Animal Crossing New Horizons. Pour en créer un, ils vous suffit de creuser un trou doré (celui où il y a des sacs à clochettes) et d’y planter un sac de 10 000 clochettes dedans. Pour créer ce sac, il vous suffit d’aller dans votre inventaire, cliquer sur votre argent puis sélectionner 10 000 clochettes. Quelques jours plus tard, l’arbre aura poussé et vous pourrez récupérer trois fois votre mise.

🎟️ Maximisez l’accumulation de vos Nook Miles

Bien utile pour partir en vadrouille ou achetez des objets et améliorations, les Nook Miles sont vraiment nécessaires à votre vie insulaire. Cependant, leur obtention peut vite devenir lente si vous vous concentrez sur les gros objectifs. C’est pourquoi on vous conseille de prioriser les missions Nook Miles+. Celles-ci sont très rapides à accomplir et sans-cesse renouvelées.

📷 Partagez votre expérience

Votre aventure se veut unique. C’est pourquoi il est intéressant de la partager. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en stream, Animal Crossing est un jeu qui se partage beaucoup. Vous pourrez ainsi découvrir ou faire découvrir des souvenirs, décorations et évènements de votre vie insulaire.