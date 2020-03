Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Windows, folding@home, Facebook et Instagram. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Instagram, iOS, Decathlon et COVID-19. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Instragram met en place le chat vidéo

Que dit confinement dit perte de contact humain. Pour remédier à ce problème, de nombreuses personnes ont recours aux appels vidéo. À travers un communiqué d’Instagram, l’entreprise annonce avoir enrichi cette fonctionnalité. En effet, les utilisateurs peuvent désormais partager des posts Instagram pendant une discussion vidéo via l’icône dédiée. Ainsi, le post apparaîtra sur l’écran des autres participants, le tout en direct.

Cette fonctionnalité est déjà disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Si elle n’apparaît pas, vous devriez peut-être mettre à jour l’application. À part cela, Instagram a aussi pris d’autres mesures comme la suppression de certains comptes liés au COVID-19 qui pourraient divulguer de fausses informations. Elle a aussi introduit une story partagée qui regroupe toutes les stories qui contiennent le sticker « Restons chez nous ».

Découvrez quelques nouveautés d’iOS 13.4

Depuis hier soir, Apple a lancé dans une grande discrétion une mise à jour pour iPhone et iPad, iOS 13.4. En plus de cette Maj, macOS 10.15.4 ainsi que watchOS 6.2 et tvOS 13.4 sont également disponible pour Mac, Apple Watch et Apple TV . Concernant Ios 13.4, on retrouve la prise en charge intégrale du trackpad et d’une souris. Une réelle avancée pour l’iPad qui se rapproche de plus en plus d’un Mac portable. Une intégration qui ne vient pas seul, car elle anticipe la sortie du nouveau clavier trackpad d’Apple. De plus, le partage de fichiers d’iCloud Drive devient plus simple et se partage par le biais d’un lien à envoyer au destinateur de son choix.

Concernant les applications, elles seront dorénavant partagées entre iDevice et Mac. Cela découle du fameux projet « Marzipan » qui permet une intégration des applications App Store sur le Mac App Store et vice versa. Enfin, l’application mail a eu droit a une refonte significative ainsi qu’à l’ajout d’un bon nombre d’améliorations. Une nouvelle barre d’outils est apparue permettant entre autres de classer ses mails avec diverses options. Enfin, le mode Karoké fait son apparition dans l’application Musique tout comme de nouveaux Memoji.

Un casque de snorkling Decathlon transformé en respirateur

Face au virus COVID-19 qui sévit actuellement en France comme partout en Europe et dans le monde, Décathlon travaille sur une solution pour à la pénurie des masques. Destinés en priorités au personnel de soins dans les hôpitaux, ces derniers viennent à manquer rapidement. Pour pallier à ce manque, la marque de sport effectue des essais afin de convertir son masque de plongée en masque de protection contre le virus. La solution envisagée consisterait à fixer sur le tuba une valve pour réguler les échanges d’air. De nombreuses entreprises françaises ont également pris l’initiative de participer à l’élaboration de solutions efficaces pour mieux lutter contre la propagation du virus et fournir des équipements protecteurs.

En bonus voici notre top 10 des astuces sur Animal Crossing New Horizons !

On espère que les actualités du jour autour de Instragram, iOS, Decathlon et COVID-19 vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !