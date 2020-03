Asus ROG phone 2, une valise spéciale pleine d’accessoires !

Asus propose sur son E-shop une valise spéciale, elle contient un super pack d’accessoires pour le dernier smartphone de la firme, le ROG phone 2.

6 accessoires pour exploiter à fond votre smartphone ! Mais que contient cette valise ?

ROG KUNAI

Le ROG Kunai est destiné à être couplé à votre ROG phone 2. Il est possible d’utiliser ces contrôleurs grâce à trois types de connexions : Bluetooth, WiFi et USB.

Il est fourni également avec une coque permettant de ne former plus qu’un avec votre ROG phone, rendant l’ensemble plus léger pour des parties en mobilité.

TWINVIEW DOCK II

Avec cet accessoire, ouvrez le champ des possibles grâce à un deuxième écran.

De même qualité que celui du ROG Phone II, il affiche plus de contenu pour les jeux pris en charge, mais il permet aussi de faire du multi tâche. Par exemple, une partie sur le ROG Phone II peut se réaliser tout en la diffusant grâce au second écran.

Sa batterie secondaire de 5000 mAh, couplée à celle du ROG phone, garantit de longues sessions de jeux. De plus, son ventilateur intégré maintiendra votre ROG Phone II à une température optimale.

WIGIG DISPLAY DOCK

L’ASUS WiGig Display Dock assure une connexion sans fil entre le smartphone et la télévision, pour un rendu de qualité cinématographique, proche de celui d’une console de jeux vidéo !

Sa technologie WiFi 60 GHz avec la norme 802.11ad offre une expérience de jeux fluide ainsi qu’une latence proche de moins de 20 ms et d’un débit Wi-Fi fulgurant de 4.6 Gbps, soit 10 fois plus rapide que celui proposé par la norme 802.11ac.

De plus, l’ASUS WiGig Display Dock peut directement être connecté à un périphérique de stockage USB.





MOBILE DESKTOP DOCK

Pour retrouver le confort de jeu sur PC c’est grâce à cet accessoire ! Il permet de connecter un clavier, une souris et même un moniteur LCD ou encore une télé.

Grâce à ses quatre ports USB, son port RJ45, ses sorties HDMI et Display Port, l’ASUS ROG Phone 2 devient une station polyvalente pour augmenter son efficacité en jeux !

BUMPER LIGHTING CASE

Avec cette coque, votre smartphone est protégé et peut être emporté partout avec sérénité.

Avec sa DEL dédiée au dos du ROG Phone II, elle permettra également d’illuminer le dos de la coque pour afficher fièrement l’appartenance à la communauté Republic Of Gamers.

ROG PHONE BAG

Avec ce dernier accessoire, vous allez pouvoir emporter téléphones et accessoires où vous le désirez ! Cette sacoche possède des poches intérieures avec protection en velours pour plus de sécurité.

Prix et disponibilité

Le super pack d’accessoires ROG Phone II et dès maintenant disponible sur le e-shop d’ASUS, au prix de 899 €.