Coronavirus : 33% des Français ne restent pas chez eux

Combien de temps les Français pensent-ils pouvoir supporter le confinement du Coronavirus ? C’est la question qu’a posée l’institut Qapa auprès de la population. Un tiers de celle-ci ne reste pas chez elle.

Un tiers des Français encore dehors

Selon un sondage réalisé par Qapa auprès des Français, un tiers de la population ne subit pas la contrainte du confinement du Coronavirus. Ils n’observent donc pas de changement dans leur activité professionnelle. Les annonces d’Edouard Philippe paraissent alors timides et les appels du service hospitalier n’ont pas l’air de suffire pour garder les gens chez eux.

Le monde entier dont la France vit une situation inédite et cette dernière a du mal à entrer dans le mode de vie des pays. Dans l’Hexagone, cette situation du Coronavirus provoque un sentiment de crainte chez 79% des personnes interrogées. Ils sont d’ailleurs 71% à penser ne pas pouvoir tenir plus de trois semaines. Une configuration pourtant probable pour le gouvernement qui ne cesse de mettre à jour les modalités du confinement pour le rendre plus strict encore.

Un confinement qui impacte la productivité

En plus de ce tiers, selon l’étude menée par l’institut, près d’un Français sur deux rencontre des difficultés pour télétravailler. Cette période particulière n’avantage pas tout le monde et le home office est donc loin de faire l’unanimité. Par ailleurs, la distanciation sociale impacterait moralement 48% des femmes et 37% des hommes interrogés. Un impact qui risque de laisser des traces sur la productivité mais aussi sur le moral. Pour le moment 89% des entreprises employant les sondés ne proposent pas d’accompagnement psychologique pour faire face à cette crise.

Entre les appels du corps médical, les discours changeants des membres de gouvernement et les envies parfois incontrôlables de chacun, la crise du coronavirus met les nerfs des Français à rude épreuve. Cependant, nous vous avons trouvé quelques astuces pour vivre cette crise plus facilement.