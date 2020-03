Confinement – Des astuces pour vivre plus facilement

Le Coronavirus nous a tous paralysé dans nos foyers. Pour certains la nécessité de sortir de chez soi est plus forte que pour d’autres, il faut malgré tout tenir. Faire barrage à la maladie en restreignant les contacts est primordial. Pour cela nous vous avons préparé une liste de petites actions qui peuvent vous simplifier la vie, notamment celle chez vous. Mais aussi des petites astuces quand vous sortez faire les courses ou encore allez faire un peu de sport.

Sortir faire les courses plus facilement

Le président nous a donné des informations plutôt claires, limiter au maximum ses déplacements. Faire ses courses devient une tâche herculéenne, mais nous avons trouvé une application qui devrait vous aider…

C’est ici qu’arrive Rapidle, une application qui permet de faire ses courses dans les commerces du coin sans avoir à s’y déplacer choisir. La collecte est uniquement la raison de votre déplacement.

L’application Rapidle, disponible majoritairement partout en France mais surtout dans toutes les grandes villes telles que Paris, Lille, Rennes, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Rapidle est une solution de livraison et click & collect : Dans toutes les grandes villes de France et villages de province.

En utilisant l’application Rapidle, les avantages sont :

1- De ne plus faire la file d’attente. Grâce au click & collect ne faites plus la queue en boutique et évitez la cohue. En commandant en ligne, gagnez du temps et limitez votre présence dans des lieux publics en récupérant votre commande en quelques minutes dans les bornes de retrait dédiées.

2- De ne plus vous retrouver dans des espaces confinés avec plein de personnes, plus d’attroupement.

3- De pouvoir récupérer des produits de vos commerces de quartier : Boulanger et/ou pâtissier et/ou primeur et/ou pharmacien et/ou traiteur et/ou caviste et/ou vétérinaire. Tous les corps de métiers sont présents sur l’application pour vous permettre de faire vos courses en toute sérénité.

4- Limitez vos déplacements : Par mesure de sécurité, le gouvernement préconise de limiter les déplacements. Aussi, Rapidle vous permet d’opter pour l’option livraison. Ne vous déplacez plus, vos commerçants viennent à vous en quelques clics !

Disponible sur IOS et Android, il est temps de se procurer l’application mais aussi de découvrir le site.

Quelques accessoires qui vous facilitent le confinement

Limiter ses déplacements est primordial mais la plupart du temps dans les prochains jours vous ne serez pas bloqués en extérieur. C’est pourquoi il vous faut soigner votre vie chez vous…

Le gaming – Un pc qui fonctionne mieux

Ne pas rallonger les temps d’attente dans vos jeux est une bonne façon de se faciliter la vie et ne pas rajouter un problème au confinement. Pour cela plusieurs options, si vous possédez un ordinateur fixe, augmenter sa puissance est facile ! Nous pouvons vous conseiller de la RAM, servant à fluidifier son utilisation.

Cette RAM comportant 2 barrettes de 8 Go est correcte pour un upgrade significatif de votre PC.

Pour aller de pair avec la RAM, il est possible d’ajouter un SSD, interne ou externe. Allant avec tous les PC portables, ce SSD de chez PNY et un très bon rapport qualité/prix.

En mettant vos jeux dessus, ils se lanceront bien plus rapidement, plus de temps de chargement inutiles, le confinement sera plus agréable.

Cocooning – Au chaud dans son canapé

Tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo, mais tout le monde est chez soi. C’est pourquoi se sentir bien quand on est tout au fond de son canapé est primordial.

Pour cela nous pouvons vous conseiller une enceinte portable. Plusieurs marques proposent des enceintes, nous pourrions vous proposer un modèle de chez Beats, la Beats Pill+. Avec un petit son d’ambiance, nous pourrions vous conseiller « The Girl from Ipanema » de Stan Getz !

Avec son design sophistiqu, lenceinte Pill+ de Beats est aussi agrable pour les yeux que pour les oreilles.

Si vous avez une famille nombreuse, pas forcément agréable d’embêter tout le monde ou de mettre toute la famille d’accord. C’est pourquoi un casque serait peut être plus utile. Nous pouvons cette fois-ci vous conseiller un modèle de chez Beats, pour égayer un peu en couleurs votre intérieur.

Pour penser un peu à votre maison/appartement, y ajouter quelques prises n’est jamais de trop. Cette multiprise Aukey maintiendra la famille entière à 100% !

Pour finir nous pourrions vous parler de la dernière promotion de chez HP, une ODR alléchante… Plus de raison de ne pas vivre correctement en confinement.

🖨️ -40€ via ODR sur l'imprimante HP Envy Photo 6220 !

👉 https://t.co/gjxTwwg4Hi

(Si jamais vous avez autant de motivation que nous à la rédac’, vous aurez aussi l’utilité de ce plaid chauffant !)