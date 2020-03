De plus en plus d’entreprise du numérique s’allient à l’OMS pour sensibiliser et informer à propos du COVID-19. C’est aujourd’hui au tour de WhatsApp de venir en aide à l’organisme à travers un chatbot. Celui-ci vous offrira ainsi de nombreux conseils et informations justes à propos du virus.

Un chatbot WhatsApp pour rassurer et informer sur le coronavirus

Suite à un partenariat entre Facebook, l’Organisme National de la Santé (OMS), le Programme des Nations Unies pour le Développement ainsi que l’UNICEF, WhatsApp dévoile un chatbot dédié au coronavirus. Du nom de World Health Organization’s Health Alert, le bot permet de s’informer de diverses manières à propos du COVID-19.

Facebook déclare que « WhatsApp vous aide à rester en contact avec celles et ceux qui vous sont chers. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser WhatsApp pour veiller sur votre famille et vos amis, rester au courant des dernières informations sanitaires officielles et partager des informations de manière responsable ».

Accéder et s’informer grâce au chatbot

Pour commencer à utiliser le bot, il vous suffit d’envoyer le message Hi au numéro +41 79 412 32 36 sur WhatsApp. Un message préenregistré en anglais vous proposera alors de taper un numéro entre 1 et 8 en fonction de l’information que vous désirez obtenir.

1 – Latest Numbers vous informe des derniers chiffres à propos de la propagation du virus

vous informe des derniers chiffres à propos de la propagation du virus 2 – Protect Yourself vous apprend les bonnes pratiques afin de vous protéger efficacement

vous apprend les bonnes pratiques afin de vous protéger efficacement 3 – Your Questions Answered permet d’avoir accès aux réponses les plus posées sur le COVD-19

permet d’avoir accès aux réponses les plus posées sur le COVD-19 4 – Mythbuster démystifie un grand nombre d’informations erronées et/ou fausses

démystifie un grand nombre d’informations erronées et/ou fausses 5 – Travel Advice offre des conseils si vous prévoyez de partir ou revenez de voyage

offre des conseils si vous prévoyez de partir ou revenez de voyage 6 -News & Press propose des liens afin de s’informer à travers des articles et sites de confiance

propose des liens afin de s’informer à travers des articles et sites de confiance 7 – Share permet de partager le bot à vos amis, famille et communauté

permet de partager le bot à vos amis, famille et communauté 8 – Donate Now vous offre l’opportunité d’aider financièrement les différents acteurs permettant d’endiguer la propagation du virus.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour vous informer correctement et éviter les fausses informations à propos du COVID-19. N’hésitez donc pas à partager ce bot WhatsApp mais aussi toutes les informations qui en découlent à votre entourage.