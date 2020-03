COVID-19 – Attention aux arnaques et aux fausses informations

Le coronavirus (COVID-19) frappe la France et le monde. Malheureusement, des arnaques voient le jour. Des escros en profitent pour soutirer de l’argent ou encore nos données personnelles.

Ils sont sans scrupules et ils ont bien l’intention de profiter de la peur que suscite le COVID-19. Voici quelques arnaques.

Les attestions de circulation

On rappelle que la seule version officielle valable et celle qui est sur le site du gouvernement. C’est gratuit. Si nous n’avons pas la possibilité de l’imprimer à la maison, il est aussi possible de faire une attestation manuscrite sur papier libre.

Des buralistes indélicats

Ils ont tout simplement vendu ou vendent encore dans leurs bureaux de tabac/presse des attestions déjà imprimées pour 20, 30, 40 ou 50 centimes. C’est un comportement insupportable.

A noter que la fédération des buralistes a dénoncé cette pratique honteuse et a précisé que beaucoup de buralistes mettent à disposition gratuitement des attestions dans leurs bureaux de tabac/presse.

Attention aux applications dédiées au COVID-19

Il y a des applications qui proposent des attestations de circulation sur smartphone. Il suffit de la remplir et de la montrer aux forces de l’ordre. Là encore, cela n’a aucune valeur, les policiers ou les gendarmes ne les acceptant pas. L’idée est que cela permet à ces applications de récupérer des données personnelles, afin de les utiliser à votre insu et de les vendre.

Les fausses cagnottes en ligne

Des appels aux faux dons se propagent sur les réseaux sociaux. La difficulté est qu’ils se font passer pour des organismes reconnus et les arnaques sont plutôt bien montées. Si vous souhaitez participer à une cagnotte qui vient en aide à la lutte contre le COVID-19, on vous conseille d’appeler l’organisme, mais avec le numéro qui est sur le vrai site internet.

Un conseil, il suffit de taper le nom officiel du site dans Google et vous serez certain de trouver les bonnes coordonnées. Vraiment, faites le !

De faux médecins envoient des mails qui proposent des remèdes miracles au COVID-19

Dans ces mails, il y a des liens qui renvoient vers des sites internet qui vendent des médicaments soit disant efficaces contre le Covid-19. Détruisez ces mails, les remèdes miracles n’existent pas.

Et cela ne s’arrête pas la. Ces faux médecins appellent directement des gens en se faisant passer pour des responsables d’hôpitaux ou encore de cliniques.

Ils demandent de l’argent, en prétextant, qu’il y a soi-disant un proche de la personne appelée qui est tombé malade. Du coup, l’argent servirait à lui apporter des soins médicaux.

N’écoutez pas les appels téléphoniques de ce genre, c’est une arnaque garantie à 100%. Raccrochez sans attendre.

L’arnaque à la désinfection des logements soi-disant obligatoire et demandée par l’État

En aucun cas, l’état Français ne cautionne et encourage ce genre d’agissement. Faites très attention, surtout à vos proches âgés qui pourraient plus facilement se faire avoir.

Si vous avez entendu parler d’autres arnaques au COVID-19, partagez les dans les commentaires, cela aidera d’avantage à nous protéger.

Faites super attention à vous. Il est indispensable de respecter les consignes de confinement.

D’ailleurs, une énorme pensée affectueuse aux personnels soignants qui vivent des moments très durs, mais qui sont présents pour les malades et pour nous venir en aide si nous devions tomber malade à cause de ce COVID-19.

L’article en vidéo