Le cinéma victime du Coronavirus

Il y a plus d’une semaine, nous vous avons dévoilé une liste de quelques films qui ont vu leur tournage interrompu ou leurs dates de sortie repoussées suite à l’épidémie du Coronavirus. Mais la maladie a peu à peu gagné du terrain et a sévèrement impacté l’industrie du cinéma. Ainsi, de plus en plus de films ont été reportés.

Les films reportés et leurs nouvelles dates de sortie

Chained de Yaron Shani sortira le 27 mai.

de sortira le 27 mai. Mignonnes de Maimouna Doucouré et le documentaire Adolescentes sortiront le 3 juin.

de et le documentaire sortiront le 3 juin. USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique , avec Tom Hanks , sortira le 24 juin.

, avec , sortira le 24 juin. Le prochain film de l’humoriste Kheiron intitulé Brutus vs. César sortira finalement le 1er juillet.

intitulé sortira finalement le 1er juillet. La comédie Effacer l’historique , du duo Benoît Delépine & Gustave Kervern , sortira finalement le 26 août.

, du duo , sortira finalement le 26 août. À cœur battant de Keren Ben Rafael sortira le 2 septembre.

de sortira le 2 septembre. Trio d’ Ana Dumitrescu sortira le 16 septembre prochain.

d’ sortira le 16 septembre prochain. Pour le 14 octobre sortiront Pierre Lapin 2 : Panique en ville ainsi que Les Trolls 2 : Tournée mondiale

ainsi que Le neuvième volet de la saga Fast and Furious a été repoussé d’un an pour sortir en avril 2021.

Certains films repoussés, néanmoins, n’ont pas encore de nouvelle date de sortie programmée. Nous avions déjà parlé de La Daronne et de Pinocchio et parmi les nouveaux films à la nouvelle date de sortie inconnue, nous retrouvons:

Black Widow

le remake de Mulan par les studios Disney

par les studios Sans un bruit 2

Les Nouveaux Mutants , des studios Marvel . Un film que l’on peut aisément qualifier de « maudit » désormais, étant donné que cela fait maintenant deux ans que ce film devait sortir, mais qu’il se voit sans cesse repoussé…

, des studios . Un film que l’on peut aisément qualifier de « maudit » désormais, étant donné que cela fait maintenant que ce film devait sortir, mais qu’il se voit sans cesse repoussé… Le sel des larmes de Philippe Garrel

de Divorce Club de Michaël Youn

de Bloodshort avec Vin Diesel

avec Un ami extraordinaire avec Tom Hanks

avec Affamés

Spirale : l’héritage de Saw

Les tournages de films interrompus

Nous avons déjà parlé dans le précédent article sur le cinéma et le Coronavirus de l’arrêt des tournages du prochain Mission Impossible ainsi que du prochain Astérix & Obélix, réalisé par Guillaume Canet. Mais petite mise à jour concernant le tournage de ce dernier : il a été démenti qu’il a été annulé. Les Productions du Trésor, qui produit le film, a publié un communiqué précisant que le tournage commencera (normalement) en juin et que les scènes censées se dérouler en Chine seront filmées en septembre.

Mais là aussi, plus la maladie gagne du terrain, plus la liste des tournages interrompus grandit… Ainsi, parmi les tournages interrompus, nous retrouvons:

Avatar 2

The Last Duel , le prochain film de Ridley Scott dont le tournage en France était alors terminé

, le prochain film de dont le tournage en France était alors terminé Matrix 4

The Batman avec Robert Pattinson

avec Jurassic World : Dominion

Les Animaux Fantastiques 3

Uncharted

La production de films d’animation subit également le Coronavirus. Le studio parisien Mac Guff a annoncé qu’il ne pourra pas terminer à temps le film Les Minions 2 pour sa sortie en juillet. Il sortira à une date ultérieure.

Les festivals annulés

Les festivals ont également pris des mesures face aux Coronavirus.

Nous avons déjà parlé de l’annulation du SXSW de Austin. Mais parmi les autres festivals touchés par le Coronavirus, il y a Canneséries, à la base censé se tenir du 27 mars au 1er avril, qui a été repoussé pour octobre. La Séries Mania de Lille, censé se dérouler du 20 au 28 mars a été annulée.

Le CinemaCon de Las Vegas, un salon destiné aux exploitants de salles et aux distributeurs de films, censé se dérouler du 30 mars au 2 avril a également été annulé.

Quant au prochain Festival de Cannes, l’organisation a d’abord voulu rassurer les cinéphiles. Elle s’est d’abord montré optimiste en espérant un pic d’épidémie pour fin mars et un mois d’avril plus serein, tout en envisageant une annulation si la situation ne s’arrange pas. Finalement, les organisateurs ont tout récemment annoncé dans un communiqué que le festival ne pourra plus se tenir du 12 au 23 mai prochain. Elle envisage plusieurs hypothèses, telles qu’un report pour fin juin-début juillet prochain.