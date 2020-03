Vous commencez à connaitre la marque Crosscall. En effet ce n’est pas le premier objet de la marque que nous testons. Mais c’est la première fois que c’est une tablette. Et pour cause, la Core-T4 est la toute première tablette de la société Aixoise. Sur ses dernières nouveautés, Crosscall met de côté l’outdoor pour se concentrer sur les professionnels de différents milieux.

Unboxing





Crosscall fait partie des rares constructeurs qui, de nos jours, proposent un packaging complet. Mais, vraiment complet. Commençons par l’élément qui disparaît de plus en plus de nos boites : les écouteurs. Ce sont des intra-auriculaires, les mêmes que pour les smartphones de la marque. Le câble USB-C et le chargeur mural sont également présents. Le X-Blocker est similaire aux smartphones également, avec des proportions différentes. Il permet de maintenir certains accessoires utilisant le X-LINK.

Design

Comme à son habitude, Crosscall ne fait pas dans la finesse. Le design est, d’extérieur, assez ressemblant à la dernière gamme, comme avec le Trekker-X4 par exemple. On retrouvera sur le dos le X-LINK, permettant de connecter facilement des accessoires compatibles.

L’appareil photo diffère et offre un design très agréable et est affublé d’un flash assez conséquent. Entre le X-LINK et la caméra, nous retrouvons le logo Crosscall. Comme sur les smartphones des vis sont présentes sur tout le contour de la tablette. Ce qui donne une réelle impression de solidité.

Venons-en aux tranches de cette CrossCall Core-T4. La tranche gauche nous retrouvons la trappe SIM, qui peut accueillir deux cartes SIM ainsi qu’une carte µSD allant jusqu’à 512Go. Cette tranche accueille également un bouton personnalisable.

La droite accueille les boutons standards que sont power, volume + et volume -. Sur le bas c’est le bouton permettant de prendre des photos qui est présent.

Les tranches inférieures et supérieures accueillent respectivement le port USB-C et le port jack. Ces deux ports sont protégés de la poussière et de l’eau grâce à un cache, qu’il faudra bien penser à refermer après chaque utilisation.











Performances

Cette tablette Core-T4 tourne sous Android 9 à l’heure actuelle sans surcouche utilisateur. Un plus pour accroître la fluidité d’un appareil. Le tout est alimenté par un processeur Qualcomm® SnapDragon™ 450, possédant 8 cœurs, et épaulé par 3Go de RAM. Le stockage est de 32Go mais peut être augmenté jusqu’à 512Go avec une carte µSD.

La partie sonore est présente à l’avant de la tablette afin d’offrir un confort de son qui ne sera pas étouffé avec la tablette posée. Le son est correct, sans être exceptionnel non plus. La batterie par contre est exceptionnelle avec une capacité énorme de 7000 mAh pour offrir une autonomie en communication de plus de 50h ! À noter que ce n’est pas une seule batterie qui est présente, mais un combo de 2 batteries de 3500 mAh ! Dans les faits cela se concrétise avec la tenu facile de plusieurs jours sans passer par la case recharge.

L’appareil photo n’est pas des plus performants, mais ce n’est pas forcément son utilisation principale. Nous retrouvons un simple capteur de 13MP à l’arrière tandis que le capteur frontal offre une toute petite résolution de 5MP.

Conclusion

Que vous soyez un professionnel ou non, vous pouvez trouver une utilité à cette Crosscall Core-T4. Grâce à sa robustesse, elle pourra très bien vous accompagner aussi bien sur vos chantiers que dans votre cuisine ! Avec son respect des normes militaire MIL STD 810G, sa résistance aux températures extrêmes (de -25°C à +50°C) ainsi qu’a un drop test d’1m50 sur les 6 faces, vous pouvez avoir confiance dans la robustesse de cette tablette !

Avec son énorme batterie, il sera facile de tenir plusieurs sous sans passer par la case recharge, un vrai plaisir ! À l’utilisation quotidienne, malgré quelques ralentissements par ci par là, la tablette est très agréable à utiliser que ce soit pour naviguer sur Internet, envoyez des textos ou encore regarder Netflix sur un écran 8″, offrant une petite résolution de 1280*800.

Si cette tablette vous intéresse, sachez qu’elle est disponible au prix de 499€ sur Amazon.

Core-T4 tanche & Rsistant (Norme IP 68)

Mmoire : 3 Go / 32 Go / Externe jusqu' 512 Go