Disney+ n’arrivera pas de sitôt sur vos écrans

Très attendu pour passer le temps lors du confinement, la plateforme de streaming Disney+ à finalement annoncer repousser la date de lancement du service sur demande du gouvernement.

Éviter la saturation du réseau français avec Disney+

En effet, depuis le début du confinement, l’utilisation du réseau internet a connue une forte augmentation. Les flux vidéo représentent l’une des sources les plus consommatrices en bande passante. Afin de garantir un accès continu et de qualité aux personnes en télétravail, l’État français a pris la décision de réduire l’utilisation de bande passante de tous les services gourmands en ressources et non nécessaires. Dans cet optique Netflix avait par exemple réussi à réduire sa consommation de 25%.

Après demande du gouvernement, Disney+ a donc dernièrement communiqué sur Twitter le report du lancement de la plateforme initialement prévu pour le 24 mars. La nouvelle date communiquée se situant le 7 avril 2020. En effet, Netflix à lui seul représente 23% de la consommation internet mondial suivis de près par Youtube. Le streaming vidéo en général représente 50% du trafic mondial. La réduction du débit vidéo permettrait donc une forte libération du réseau français.

Netflix va réduire la qualité de ses streams d'environ 25% pour soulager le réseau en Europe pour 30 jours. En France, cinq acteurs représentent 50% du trafic descendant: Netflix (23%), Google/YouTube (17%), Facebook (5%), Amazon (3%), Canal+ (2%) (chiffres Arcep) #coronavirus pic.twitter.com/2BegnpB1Rh — Philippe Berry (@ptiberry) March 19, 2020

La déception du public ne s’est quant à elle pas fait attendre. Beaucoup ne comprennent pas le choix de Disney+. Reste à savoir si cette date est définitive ou si un nouveau report est possible.