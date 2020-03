Disney+, on connaît enfin le catalogue en France

18 jours avant le lancement de Disney+, Walt Disney dévoile enfin son catalogue qui devrait être disponible dès sa sortie.

Qu’est-ce que Disney+ ?

Suite à l’explosion des services comme Netflix ou même OCS, Walt Disney a annoncé il y a environ 1 an Disney+. Ce dernier est un service SVOD (service de vidéo à la demande) par abonnement. Ainsi, vous pourrez avoir accès à un catalogue de films et de séries sans payer plus qu’un abonnement. Disponible depuis novembre pour des pays comme les États-Unis, son arrivée en France est planifiée pour le 24 mars prochain. Son prix est annoncé à 6.99€/mois (le contenu sera en 4K HDR). Pour ceux qui possèdent un abonnement canal+ avec le pack CINÉ SÉRIES, Disney+ sera gratuit (et donc intégré dans l’abonnement). De plus, l’abonnement est sans engagement, ce qui veut dire que pouvez payer 1 mois et arrêter l’abonnement le mois suivant. Le service sera accessible sur une grande partie de vos appareils tels que votre smartphone, TV ou même via le site internet.

Le catalogue de films et séries en France

À travers un communiqué du 6 mars, Walt Disney a dévoilé le catalogue de Disney+ qui sera disponible à sa sortie. Ainsi, il y aurait plus de 500 films et 7500 épisodes de séries lors du lancement du service. Contrairement aux autres plateformesde SVOD, celle-ci possède déjà de nombreuses licences comme Marvel. Ainsi, c’est ce qui permet à l’entreprise de proposer cette quantité de films et séries impressionnante assez rapidement. Dans le catalogue, nous retrouvons bien évidemment de gros titres comme Star Wars, Avengers ou même Doctor Strange, mais aussi des contenus originaux comme la Belle et le clochard et The Mandalorian. La liste étant trop longue, vous pouvez retrouver le catalogue complet ici si vous le souhaitez. Notez que cette liste n’est pas définitive et peut-être modifiée à tout moment.