Android sur iPhone, c’est maintenant possible !

Après Android sur Nintendo Switch il y a quelques mois maintenant, c’est désormais au tour des iPhones de bénéficier de l’OS sucré de la firme de Montain View. Oui, vous l’aurez compris, il est désormais possible d’installer Android sur un iPhone! Même si l’interêt est limité pour le moment, et que d’un point de vue technique l’inverse serait plus intéressant, cela reste une prouesse autant au niveau hardware que software.

Une première version fonctionnelle en 2010 !

Il y a déjà plus de dix ans maintenant, une équipe de développeurs un peu fous avait réussi à installer une des premières versions d’Android (à savoir Gingerbread) sur le premier iPhone. Le Wifi, la SIM, et même la navigation sur Internet fonctionnait parfaitement. Un pari qui semblait déjà osé pour cette époque où les smartphones commençaient tout justes à être développés.

Un projet qui renaît 10 ans plus tard

Quelques années plus tard, David Wang et Chris Wade, les deux développeurs sont de retour avec quelque chose de semblable, mais d’encore plus fou. A l’époque l’intégration de l’OS open-source de Google avait été assez simple et rapide, selon le blog des fondateurs…

Cette fois-ci, les choses sont bien différentes. Entre temps, l’entreprise à la pomme est devenue l’entreprise la plus puissante du monde, et développe son propre hardware, en plus de l’OS. Les développeurs ont notamment expliqué à nos confrères de Forbes, « Le défi majeur était que l’hardware d’Apple n’est pas documenté, ni standardisé ». Afin de porter une version d’Android « basique », ils ont du développer des pilotes faits maison pour iPhone. Ils ont également révélé « Notre équipe en sait plus que n’importe qui en dehors d’Apple, mais nous devons fournir une dose de travail considérable pour réaliser des pilotes compatibles ».

A l’heure actuelle le projet n’en est qu’à son stade de « bêta ». Le projet pour le moment uniquement compatible avec les iPhone 7 et 7 Plus. Cette unique compatibilité est due au CPU (A10 Fusion) présent dans ces 2 terminaux sortis en Octobre 2016. En quasiment un mois, ces deux passionnés ont déjà réussi à faire démarrer un iPhone sous Android.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo — matteyeux (@matteyeux) March 4, 2020

Des fonctionnalités encore peu nombreuses

L’équipe de développement a publié un tableau de compatibilité avec les devices (allant de l’iPhone SE à l’iPhone 11 Pro), ainsi que les fonctionnalités Android disponibles.

Tableau de compatibilité device/features – Project Sandcastle©

Comme le tableau l’indique, seuls les iPhone 7 et 7+ disposent des fonctions de base. L’installation d’applications via le PlayStore, et via APK n’est pas fonctionnelle, au même titre, que l’appareil photo, la sortie audio (via lightning), ou encore le Bluetooth.

A noter, que cette session sous Android ne semble qu’être temporaire. Selon les développeurs, une fois le smartphone éteint, il reboot sur iOS.

Comment je peux installer Android sur mon iPhone ?

Comme indiquent les développeurs sur le site web du projet, ce n’est pas recommandé de réaliser cette manipulation. En effet cela pourrait causer quelques soucis sur différents composants, et sur les performances originelles de l’appareil.

Si néanmoins vous souhaitez tenter l’aventure, munissez vous d’un iPhone 7 ou 7 Plus, et rendez-vous sur la page de téléchargement de la bêta du projet.

Si vous souhaitez découvrir la manière dont a été conçu le projet, le code source est disponible entièrement sur le repo Github des deux développeurs fous.