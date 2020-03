Google Stadia : La 4K arrive sur les navigateurs web

Ça y est, c’est enfin disponible, la 4K débarque sur les navigateurs web pour la plateforme de cloud gaming Stadia. Une nouvelle option permet désormais aux joueurs de choisir cette résolution dans les préférences de la plateforme. Mais attention, cette fonctionnalité n’est disponible que sous certaines conditions. Le point ci-dessous.

Stadia 4K disponible (presque) pour tous

Selon le retour de plusieurs joueurs sur Reddit et certains sites d’actualités, Google a enfin mis en place la possibilité de choisir la résolution 4K si vous jouez sur Stadia via votre navigateur web. Google tient donc enfin sa promesse de proposer à tous les joueurs disposant d’une connexion suffisamment performante cette fonctionnalité, et cela sur tout le catalogue Stadia. Pour le moment elle n’était disponible que via votre Chromecast Ultra.

Malheureusement, tous les jeux ne proposent pas encore cette fonctionnalité. Vous pourriez alors penser qu’il s’agit que de jeux de petits éditeurs, mais pas du tout ! Des jeux triple A comme Red Dead Redemption 2 par exemple ne sont pas disponibles en 4K !

Attention, pour le moment cette fonctionnalité n’est disponible que pour les joueurs disposant :

D’un abonnement Stadia Pro

D’une connexion internet d’au moins 35 Mbps

D’un dispositif d’affichage 4K (moniteur)

Pour le moment l’information n’a pas encore été officialisée par Google. Mais cela devrais être fait dans les prochains jours. Il s’agit en effet d’un argument de poids pour la firme américaine car avec l’avancée de la fibre optique en France, de plus en plus de joueurs pourront utiliser cette fonctionnalité.