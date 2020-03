Fuites du casque Sony WH-1000XM4, catalogue français Disney+ et DuckDuckGo dévoile le Tracker Radar – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Xiaomi, Twitter et Amazon. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Disney, Sony et DuckDuckGo. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Découvrez le catalogue Disney+ réservé à la France

Deux semaines avant la sortie de son service de vidéo à la demain, Disney dévoilé enfin son catalogue pour la France. Disney+ profitera de pas moins de 500 films et 7 500 épisodes de séries à sa sortie. On y retrouvera bien évidemment Star Wars, Avengers et la ribambelle de dessins animés de Disney et Pixar mais aussi de nouveaux contenus originaux comme La Belle et le Clochard et The Mandalorian. Découvrez plus de détails sur le service Disney+ ainsi que son catalogue complet dans notre article dédié.

Premières fuites du prochain casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM4

Malgré un excellent casque, le WH-1000XM3, Sony prévoit d’en sortir une nouvelle version, le WH-1000XM4. Sorti il y a déjà 2 ans, le XM3 est l’un des meilleurs casques proposant de la réduction de bruit, mais commence à se faire vieux vis-à-vis de ses concurrents. C’est pour cela que l’entreprise japonaise vient de faire certifier au Brésil son prochain produit, le WH-1000XM4 et ses caractéristiques ont d’ores et déjà fuité. Possédant toujours un nom à rallonge, ce dernier est bien parti pour devenir le fleuron de sa gamme. Ce nouveau casque atteint une autonomie de 40h en filaire avec la réduction de bruit activé contre 36h pour son prédécesseur. Il sera aussi équipé du Bluetooth 5.0. De plus, sa consommation d’énergie à drastiquement baissé et passe de 8W pour le XM3 à 2W pour le XM4. Qu’on se le dise, Sony compte bien s’approprier le marché des casques Bluetooth.







DuckDuckGo vous aide à identifier qui vous piste sur le web

Duck Duck Go est un moteur de recherche qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Réputée pour cela, la compagnie a récemment dévoilé une liste des sites webs et des traqueurs les plus intrusifs sur le web. Toujours en quête de plus de confidentialité, cette liste a été rendue publique. Ainsi, chacun peut mieux identifier et empêcher les sites internets de tracer nos activités. Il faut savoir que les données des utilisateurs sont des mines d’informations et de revenus inépuisables pour les entreprises. Elles sont utilisées afin d’améliorer les algorithmes de suggestions publicitaires et génèrent de l’argent sur notre dos quand elles sont revendues à des sociétés qui les exploitent.

