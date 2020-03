Test – Potensic D80 : ce drone GPS met tout le monde d’accord

Le segment des drones de loisirs est au même titre que la téléphonie un secteur commercial en pleine expansion. Les acteurs majeurs proposent des gammes de drones de plus en plus spécifiques et adaptées aux capacités techniques des pilotes. En effet les contraintes de puissance, de maniabilité et de qualité vidéo ne seront pas les mêmes pour un débutant ou un professionnel. La marque Américaine Potensic commercialise une gamme de drones de loisirs accessibles allant du format poket au semi pro. Le D80 que nous testons fait partie des derniers venus de la marque. Celui-ci se dote d’un module GPS intégré, d’une camera 1080p et offre des possibilités de maniabilités adaptées aux pilotes férus de courses. Ce D80, commercialisé à moins de 200€, bardé de possibilités tiendra t’il ses promesses ? la suite dans l’article

Présentation du D80

Le Potensic D80 est un quadricoptère en forme de X de 40 X 28 cm. Ses hélices sont de type bipales sans carters de protection. Les plastiques gris clairs sont de bonne qualité et bien assemblés. Le poids de 480 gr batterie incluse est dans la moyenne des drones de cette catégorie. À noter également la présence de 4 LEDs lumineuses qui vont servir de signalisations pour les vols de nuit. Quant à la caméra, on la retrouve encastrée à l’avant du drone.

Le D80 présente l’intérêt de pouvoir satisfaire les attentes du plus grand nombre de pilotes. Les caractéristiques techniques ainsi que le mode de stabilisation GPS permettrons en effet de sécuriser le débutant et satisfaire le pilote confirmé.

Équipement du Potensic D80

Caractéristiques techniques

Le D80 possède une batterie Li-Po de 7.4v 18000 mAh ce qui lui donne un temps de vol maximum annoncé de 20 minutes en conditions optimales. Lors de nos test de vols, nous avons largement dépassé les 15/17 minutes à chaque essais. Un mode retour automatique fera revenir le drone D80 automatiquement à son point de décollage en cas de manque énergie. Le temps de charge complète est de trois heures. L’utilisation de plusieurs batteries auxiliaires permettra donc un temps de jeu plus agréable.

Niveau puissance, Potensic D80 est équipe de quatre moteurs brushless (sans-balais) ce qui signifie que les hélices sont plus silencieuses que sur d’autres drones et aussi plus résistant sur une longue durée. Celui-ci pourra obtenir des pointes de vitesse allant jusqu’à 40 Km/h et permettre une montée en altitude de plus de 100 m.

moteur brushless, plus silencieux et performant

A qui s’adresse le Potensic D80 ?

Le Potensic D80 n’est pas à mettre entre toutes les mains. C’est le moins que l’on puisse dire. Ce drone propose des performances pour le moins assez intéressantes et nécessite un certain savoir faire pour exploiter pleinement son potentiel. Il s’agit d’un drone conçu à la fois pour la course FPV et l’exploration grâce à ses impressionnantes pointes de vitesse de plus de 40 Km/h et la solidité de sa conception.

En termes de pilotage, celui-ci se montre assez stable si aucun mode de vitesse n’est activé. En effet, le D80 dispose de 3 modes de vitesse, chacun permettant au quadricoptère d’adopter un comportement différent une fois en l’air. Il dispose également d’un mode lui permettant de garder un vol stationnaire et de maintenir son altitude à quelques mètres au dessus du sol. Autant d’éléments qui le rendent particulièrement recommandable à des pilotes chevronnés qui souhaitent vivre d’intenses émotions en plein vol.

Néanmoins, le Potensic D80 peut également convenir à des pilotes de drones un peu moins expérimentés grâce à ses fonctionnalités « return home » automatique et « follow me ». En effet, il dispose d’une technologie GPS de pointe grâce à laquelle il pourra revenir atterrir automatiquement au point à partir duquel il a décollé mais aussi suivre chacun de nos déplacements. À noter que la fonctionnalité « follow me » en particulier va brider la puissance du drone, le rendre plus maniable et moins nerveux.

Coté caméra

Pour un drone à moins de 200 € nous pouvons apprécier la résolution 1080p de la caméra. Celle ci est néanmoins fixe sur le châssis et ne possède pas de stabilisateur mécanique. Il faudra donc compter sur l’excellente stabilisation de l’appareil en mode vol stationnaire pour obtenir de bons rendus. Notons également qu’il faudra utiliser une carte mémoire (non fournie) insérée dans l’appareil pour obtenir la résolution optimale. En mode liaison wifi 5Ghz avec le téléphone, nous aurons un beau 720p que l’optique de 110° d’angle et le capteur de 2 MP renvoient particulièrement bien. Ce qui est un bon point positif.

Les fonctionnalités du D80

Mode Follow me . Une fonctionnalité permettant au drone de suivre une personne en mouvement. la stabilité et le maintien de distance permet des effets intéressants.

. Une fonctionnalité permettant au drone de suivre une personne en mouvement. la stabilité et le maintien de distance permet des effets intéressants. GPS intégré et capteur de pression d’air. Ces modes nous permettent de localiser le D80 en temps réel et de pouvoir informer sur son positionnement vertical. Notamment de son altitude.

Ces modes nous permettent de localiser le D80 en temps réel et de pouvoir informer sur son positionnement vertical. Notamment de son altitude. Vol par trajectoire . C’est est une toute nouvelle technologie, il suffit de dessiner un trajectoire de vol sur l’écran du téléphone portable connecté via l’application dédiée. Ensuite le drone volera automatiquement en passant par les points prédéfini sur la carte.

. C’est est une toute nouvelle technologie, il suffit de dessiner un trajectoire de vol sur l’écran du téléphone portable connecté via l’application dédiée. Ensuite le drone volera automatiquement en passant par les points prédéfini sur la carte. Mode sans tête. Une fois activé dans l’application, le drone volera dans la direction de la télécommande.

Une fois activé dans l’application, le drone volera dans la direction de la télécommande. Retour à la maison. Il suffit de presser le bouton dédié de la télécommande pour que le D80 revienne automatiquement se poser à l’endroit ou celui-ci à décollé. Cette fonction s’activera automatiquement en cas de faible niveau de batterie ou de perte de signal wifi.

La télécommande

La télécommande de contrôle est plutôt classique, nous trouvons deux leviers. Ceux-ci tombent bien sous les pouces. Différents boutons secondaires permettent d’affiner les réglages en fonction du degré d’assistanat recherché. Les curseurs sont souple et le support téléphone amovible fixé sur le dessus ne déséquilibre pas sa prise en main. De plus l’application dédiée permet de connecter son smartphone et d’avoir ainsi accès à l’œil du drone et à une multitude de contrôles.

Et le pilotage dans tout ça ?

La toute première chose qui saute à l’esprit avec le Potensic D80 est son décollage s’effectuant tout en douceur. En effet, aussitôt notre doigt posé sur la touche de décollage de la télécommande, les hélices du quadricoptère se mettent à tourner en emportant doucement le drone à quelques mètres au dessus du sol. Nous notons l’excellente efficacité du mode « vol stationnaire » grâce auquel le drone va sagement attendre les ordres.

En vol, le D80 se laisse guider en toute simplicité. Un pilotage qui ne souffre d’aucune nervosité exagérée ou d’une quelconque rigidité. Pour les plus sportifs, il dispose de trois modes de vitesses grâce auxquels il peut atteindre des pointes de vitesses assez remarquables. En effet, à plein gaz, le Potensic D80 peut atteindre la vitesse de 40 Km/h. Ce seront des possibilités à essayer ultérieurement quand le pilote, c’est à dire moi même aura atteint un niveau de maitrise supérieur.

En conclusion

Le D80 de l’écurie américaine Potensic est un drone performant et pointilleux. Il est rapide, stable, disposant d’une excellente caméra HD 1080 grand angle ajustable et d’une autonomie de batterie conséquente. Le Potensic D80 a tout pour satisfaire aussi bien les utilisateurs débutants que les dronistes un peu plus chevronnés.

