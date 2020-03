Les utilisateurs de consoles le savent. Il n’est pas toujours évident de paramétrer un bon environnement audio sur leurs appareils de salon ou téléphones portables. Créative l’a bien compris et à créé le Sound blaster G3. Il s’agit donc du premier ampli/dac spécifique pour console PS4, Switch et PC. En effet, le Sound Blaster G3 est conçu pour être une amélioration audio ultra simple et ne nécessitant aucun pilote pour les consoles de jeu. Sound Blaster nous avait déjà agréablement surpris en présentant son E1 en 2015. Nous l’avions alors testé à l’époque. En nette évolution donc, le G3 s’adresse aux utilisateurs recherchant une solution audio à moindre prix. Vendu moins de 60€, celui-ci devrait révolutionner les sensations gaming. Nous l’avons testé

Créative Sound Blaster G3

Les intérêts du Sound blaster G3

Proposant une amélioration audio instantanée, le G3 est alimenté par un port USB-C. Ce dongle fonctionne directement sur les supports PS4, N.Switch, PC ou Mac. Pour les appareils dotés d’anciens ports USB-A, un adaptateur est fourni afin d’équiper le maximum d’appareils. Une innovation également, Le G3 est équipé du tout nouveau Game voice Mix. C’est une fonctionnalité permettant d’obtenir par simple mouvement un réglage de la balance audio du jeu et chat. Nous pouvons donc augmenter la partie chat pendant un raid afin d’être en interaction complète avec notre équipe. Également, si la situation devient plus technique et demande à ce que l’attention ne soit pas perturbée par le brouhaha, il suffit d’augmenter le volume du jeu. Ce choix de comportement améliore considérablement le confort de jeu.

Une autre fonctionnalité intéressante est l’amplificateur de pas. En zone de combat, il est important de repérer les ennemis. Le G3 dispose d’un equaliseur personnalisable permettant d’amplifier les bruits de pas afin, encore une fois de s’immerger plus profondément dans le jeu.

Déballage

Au déballage nous trouvons donc le Sound Blaster G3 ainsi que le convertisseur USB-C vers A. Également dans le pack, nous trouvons un câble audio optique de 1m de longueur ainsi que le guide de survie audio.

La forme ergonomique du G 3 a été réfléchie pour faciliter l’utilisation du gamer. En effet nous trouvons sur les cotés les commandes de réglages rapides.sur le flanc droit, le bouton de réglage du Game voice Mix. Un code couleur DEL permettra de voir d’un coup d’œil la priorité son en place. Sur le même flanc, une molette de réglage du volume général.

Le côté droit lui est consacré au micro. Il est donc possible pour les utilisateurs de micro séparés de pouvoir activer et régler le volume de celui-ci. Un bouton mode se positionne également sur le dessus de l’appareil permettant de basculer en mode amplification de pas. Ici aussi, un voyant LED permet de définir immédiatement sa position.

Réglage micro

possibilité de gérer le mix.

Une appli dédiée au G3

Grâce à l’application mobile Sound Blaster Command, nous pouvons modifier via notre téléphone les paramètres audio du G3. Nous pourrons grâce à celle-ci activer la fonction de monitoring et accéder à un retour micro afin de connaitre le niveau sonore de notre voix entendue par les autres participants. L’app offre également la possibilité de régler les graves et les aigus ainsi qu’une personnalisation plus pointue du mode Footstep. Enfin pour les joueurs de canapé se trouvant trop loin du G3, il est possible d’accéder aux réglages en utilisant le téléphone comme une télécommande Bluetooth.

Pour les utilisateurs de pc et mac, le logiciel sound blaster command permettra d’accéder à la gamme complète des technologies de traitements audio de pointe sound blaster. Nous trouverons donc la virtualisation surround 7.1, le réglage des basses et plusieurs paramètres de mixage .

Pour aller plus loin avec le G3

Afin de créer une expérience audio encore plus immersive nous avons intégré dans la chaîne de son le fameux BassMe. Il s’agit d’un caisson de basses personnel émettant les basses par ondes vibratoires directement dans le corps . Après quelques réglages le résultat fut spectaculaire. Les basses se retrouvent encore plus performantes grâce à l’amplification du G3. Les tirs et les pas amplifiés sont entendus et ressentis. Nous avons trouvé le setup de son gagnant.

Combo gagnant avec le G3 associé au BassMe.

En conclusion

En première utilisation nous avons été tout simplement bluffés. Pour moins de 60 € nous avons un ampli permettant de valoriser grandement le setup audio dédié au casque. Le Sound Blaster G3 de chez Créative présente un très bon rapport qualité-prix. Les fonctions définies sont traitées avec pertinence et précision. Le software ou l’application dédiée offre une personnalisation fine et précise qui ravira les joueurs de F.P.S ou de Battle royale. Le G3 offre une spatialisation du son et un confort d’écoute pour le jeu et le multimédia. plus d’infos sur le site Créative.