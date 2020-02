Test – BassMe les basses à même le corps.

La startup de Perpignan Studio DUROY à créé et commercialisé le BassMe. C’est un caisson de basses portatif qui se porte posé sur la cage thoracique vendu à 129€. Celui-ci, associé à une autre source sonore amplifie et transmet les basses directement dans le corps. Une autre dimension sonore est amenée, celle du ressenti. Est-ce une vraie innovation? Est-il aussi Efficace ? Nous l’avons testé.

BassMe Caisson de basses portatif

Le BassMe, qu’est ce que c’est ?

Le BassMe est un étonnant dispositif destiné à transmettre des vibrations de basses directement sur la partie la plus résonante de notre corps, la cage thoracique. Cet arceau de 310 grs se compose d’un arceau réglable se posant sur l’épaule. Un mini caisson Super Bass System de 26 W vient se plaquer sur la poitrine. Celui-ci, associé à un casque audio ou un système de home cinéma en Bluetooth ou filaire envoie les ondes et vibrations de basses directement dans le corps. Nous trouvons sur l’appareil deux ports jack. Ceux-ci serviront de ports d’entrée et de sortie afin d’inclure le BassMe à la chaîne de son. La prise micro USB charge l’appareil en 3 h et permet 6 h d’autonomie. Celui-ci fonctionne également en Bluetooth.

deux tailles d’arceaux réglables et le nécessaire de connectiques

réglage de l’arceau

Pour quelle utilisation ?

La majorité des contenus de divertissements tels que les jeux vidéos ne peuvent pas exploiter au plein potentiel leurs environnements sonores. Le BassMe permet de pouvoir profiter de ces supports sans avoir a devoir monter le volume sonore au maximum. Les joueurs se retrouvent en immersion lors des scènes d’action ou de conduite sportive. Les mélomanes retrouveront les sensations de concerts ou les basses, profondes sont ressenties plus qu’entendu. Enfin pour les passionnés de films ou séries recherchant un effet cinéma mais bridés par un voisinage trop proche. Le BassMe les emmènera directement au cœur de l’action.

Le BassMe est-il efficace ?

A la question de savoir si le BassMe est réellement efficace, la réponse est globalement oui. Nous l’avons testé sur différents supports et avons été tout simplement bluffés par le résultat. Concernant la musique, suivant l’intensité du morceau choisi et de sa dynamique de basses, le BassMe offre un potentiel de ressenti assez impressionnant au début. Nous sommes même agréablement surpris de naturellement baisser le volume des écouteurs sans perdre de qualité d’écoute.

Comme au cinéma ?

musique ou film, parfait

Les performances lors de visionnages de films sont elles aussi dépendantes de sa dynamique. En effet les films d’auteur aussi passionnants soient-ils ne permettent pas de profiter de basses profondes. Nous avons cependant visionné quelques scènes de guerre du film « Il faut sauver le soldat Rayan ». Celles-ci sont encore réputées aujourd’hui pour la qualité des enregistrements sonores. Et là, nous avons pris ce qu’on appelle une belle claque. La trilogie du Seigneur des anneaux a fini de nous convaincre. L’immersion dans le film est profonde et très agréable. L’effet sera d’autant plus efficace si la source sonore sort en Dolby Atmos ou THX.

Une immersion totale

Mais le plus impressionnant avec le BassMe est incontestablement l’utilisation en jeux vidéo. Le pairage se fait très facilement et dès que la partie commence nous nous retrouvons propulsés en plein coeur du jeu. Nous avons testé sur une partie de Call Of Duty. Le son des explosions et des tirs de balles est ressenti dans la poitrine d’une façon si nette que celui-ci en est même presque déroutant. Les courses automobiles prennent elles aussi une dimension plus profonde. Les accélérations moteur émettent une vibration intense. Il est également certain que certains types de jeux ne représenteront que peu d’intérêts à l’utilisation du BassMe. Mais sur un FPS ou un bon jeu de simulation, les basses internes seront un atout immersif.

BassMe est parfait pour le jeu

Le verdict

On Peut dire que Studio DUROY a réussi son pari en commercialisant ce BassMe. En effet, pour 129€ nous avons un appareil performant et perforant. Le principe de résonance interne est confortable. Il faudra cependant veiller à être équipé de bons systèmes audio pour bénéficier d’une expérience encore plus immersive.

L’utilisation en mode Home cinéma est elle aussi intéressante afin de ressentir les films d’action sans nuisances de voisinages. Le BassMe est sans conteste une idée cadeau à faire aux amateurs de bon son ou à soi même.