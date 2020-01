CES 2020 – Harman, Creative et Sennheiser, l’audio au rendez-vous !

Le CES 2020 nous propose des nouveautés de toute part. Arrêtons nous aujourd’hui sur les premières annonces qui concernent l’audio. Creative, Harman Kardon, Sennheiser, les gardes marques sont là ! Voici un petit tour d’horizon

Nouveautés audio chez Harman Kardon

La marque nous propose pas mal de nouveautés. Pour commencer, la gamme Citation. Elle s’étoffe avec de nouveaux produits. Voici ce que nous présente la marque :

L’enceinte portable Citation 200 dotée d’une base de recharge, d’une protection IPX4 contre les projections d’eau et d’une batterie rechargeable offrant 8 heures d’autonomie.

La Citation Oasis est une enceinte compacte polyvalente permettant de diffuser de la musique en streaming. Elle possède également la fonction de réveil que la recharge sans fil de smartphone.

La Citation Multibeam 700 est une barre de son compacte disposant d’un écran LCD couleur, de la technologie MultiBeam et de sept haut-parleurs pour un son surround immersif. Elle peut être associée avec le caisson de basses Citation Sub S.







La gamme de casques audio FLY bénéficie également de nouveautés. Cette gamme sophistiquée comprend trois modèles.

Le FLY BT, (Bluetooth), le FLY TWS (True Wireless) et le FLY ANC (avec réducteur de bruit actif). La série FLY est compatible avec les différents assistants vocaux. Elle bénéficie également de l’application Harman Kardon. Cette dernière ouvre la voie à de multiples réglages audio du casque.

Les annonces CES 2020 de Sennheiser

Sennheiser présente sa vision de l’audio embarqué mais aussi ses dernières solutions nomades.

Sennheiser s’associe à la société Continental pour offrir une révolution de l’expérience audio embarquée. Il s’agit d’un système audio sans enceintes apparentes. Les deux sociétés intègrent leur dernière technologie AMBEO 3D brevetée par Sennheiser et le système Ac2ated Sound de Continental. Cette fusion technique permet une diffusion en 3D du son dans l’habitacle.

Les nouveaux casques Bluetooth HD 450BT et HD 350BT sont présentés pour la première fois au CES 2020 de Las Vegas. Ces derniers conjuguent à la fois : la qualité audio, la liberté du sans fil, l’autonomie de 30 heures et l’assistance vocale. Ils sont compatible Bluetooth 5.0 et codecs sans fil de grande qualité tels que AAC, AptX et AptX Low Latency.

Creative présente le SXFI CARRIER

La technologie SXFI THEATER de Creative, va plus loin que vos écouteurs surround 3D classiques. Le système prend la forme d’un audio holographique.

Après avoir mis au point le casque SXFI, la marque revient avec une toute nouvelle barre de son intégrant la technologie. Cette dernière a été développée avec l’appui de Dolby Laboratories. La barre de son intègre le Bluetooth, des ports USB-C et USB-A, un port HDMI eARC et deux ports d’entrée HDMI 2.1.

Voici les premières annonces audio, nous ne manquerons pas de vous présenter les autres informations du CES 2020. Restez connecté sur le site, pour ne rien rater.