CES 2020 – 5 Startup qui transforment la mobilité de demain

Difficile de passer à côté de l’actualité. Les moyens de transport subissent un grand changement, passant du polluant à l’électrique ou l’hydrogène. Les véhicules récurrents se sont récemment vus améliorés, comme la trottinette, les vélos ou encore les voitures électriques. Au dédale du CES 2020, nous avons repéré pour vous 5 Startup qui vont changer l’avenir de la mobilité urbaine.

Wello

La société Wello, basée à la Réunion et au Mans, a développé « Family », un mélange entre vélo et voiture. Parti d’un constat où chaque automobiliste se déplace dans un véhicule de plus d’une tonne, Family est l’alternative parfaite en combinant la performance, l’agilité, le confort et la protection de l’usager, tout en œuvrant au service de la transition écologique. Family est un vélo cargo de 3 roues, équipé d’une carrosserie et autorisé à circuler sur les pistes cyclables. Doté d’une batterie d’une autonomie de 60 kilomètres, rechargeable via ses panneaux solaires de nouvelle génération ou sur secteur. Déjà proposé dans une version professionnelle, Family sera disponible sur commande dès 2020.

Cosmo Connected

La startup spécialisée dans les produits de sécurité connectée, dévoile sa toute dernière nouveauté, un écran connecté destiné aux cyclistes qui auront ainsi accès à des informations instantanées sans avoir à détourner les yeux de la route. 2 innovations sont présentées, dont les lunettes connectées pour des trajets sécurisés. Les cyclistes auront accès à des données telles que la vitesse, la distance parcourue, ou encore le trajet à suivre, tout en restant concentrés sur la route. Le dispositif prévient également les utilisateurs d’un potentiel danger provenant des côtés de la route ou de l’arrière, afin de leur garantir un trajet en toute sécurité.

Également, un casque connecté accompagné d’une petite télécommande qui se fixe sur le guidon permettant aux cyclistes d’annoncer un changement de direction sans lâcher le guidon de leur vélo. Ces nouveaux casques sont équipés d’une visière avec affichage tête haute, disposant des mêmes fonctionnalités que les lunettes connectées.

Road-Light

Startup Toulousaine spécialisée dans le développement et la commercialisation d’équipements de protection pour cyclistes et motocyclistes, Road-Light dévoile l’Universal Clic-Light, un dispositif lumineux qui se porte sur le dos pour un maximum de visibilité d’un conducteur de vélo, trottinette ou moto. L’Universal Clic-Light est la solution idéale pour les citoyens qui utilisent plusieurs types de locomotion dans la même journée (scooter le matin pour aller au travail par exemple, vélo dans l’après-midi pour se balader, et trottinette pour se déplacer rapidement en ville). Ce dispositif flexible, apporte donc de la sécurité au conducteur, qui peut l’utiliser aisément pour chaque trajet. Disponible à la vente en milieu d’année à 149,00€.

Byton

BYTON est un constructeur Chinois de véhicules électriques intelligents haut de gamme. Les voitures intègrent des technologies avancées pour offrir une expérience de conduite confortable et une alternative avec des véhicules autonomes. Voici aussi un article complet présentant la voiture BYTON, ses caractéristiques et visions.

Lors de ce CES 2020, ce fut l’occasion pour la startup de refaire parler d’elle en annonçant enfin la disponibilité de la M-Byte en Chine d’ici l’été !

Coleen

Enfin, Coleen fabrique des vélos électriques urbains connectés 100 % made in France, alliant technologie et confort. Un vélo qui s’adresse aux amoureux du prestige vintage, et à tous ceux qui apprécient les technologies avant-gardistes. Par ailleurs, les cadres et les fourches sont fabriqués à la main dans les ateliers de l’entreprise. Produit français, connecté et design, Coleen promet une véritable expérience de conduite urbaine.