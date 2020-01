La DCS-8000LH est la caméra entrée de gamme de chez D-Link, proposé à partir de 60€.

Présentation

Dans le packaging, rien de bien extraordinaire. On retrouve la caméra, son câble d’alimentation et ses notices d’utilisation ainsi qu’un support.

La caméra se présente sous la forme d’un petit cylindre blanc, de 10cm de haut et 4cm de large.

Vue glovbal de la camera dlink 8000LH

Le câble d’alimentation d’une longueur convenable va venir se brancher au dos de celle-ci via son connecteur micro USB.

Vue de dos de la camera dlink 8000LH

Elle est très légère, il va falloir la poser sur une surface bien plane et éviter les zones de passage fréquenté. Sans pour autant être trop loin d’une prise, car elle n’a pas de batterie.

Un support est fourni, celui-ci permet de fixer la DCS-8000LH au mur. De plus, cela permet d’ajuster l’orientation.

Sur sa façade on retrouve l’ensemble des capteurs. On retrouve donc de bas en haut, une LED de statut désactivable dans l’application, un capteur de lumière ambiante, le capteur 720p, le microphone et enfin la LED infrarouge.

Vue de face de la camera dlink 8000LH

L’application :

Le pilotage de caméra passe entièrement par son application dédiée gratuite, disponible sous Android & iOS. Il suffit de scanner le QR code et de suivre le guide. Même une personne non initiée ne mettra pas plus de 5 minutes à la mettre en place.

L’application est simple, intuitive et ergonomique. La page d’accueil nous permet de sélectionner une caméra et de directement accéder au live qui ne présente qu’une faible latence.

Sur la fenêtre du direct, on retrouve des fonctions qui sont les bienvenues, la possibilité de couper le micro ou encore la sélection de la résolution (240p ou 720p). Nous avons également la possibilité de capturer manuellement une photo de la scène, ou de faire un enregistrement vidéo directement stockée sur son téléphone en raison de l’absence de micro SD.

On retrouve côté paramètre, c’est assez commun à d’autres caméras de surveillance. Le réglage de la sensibilité ainsi que des zones de détection concernant la détection de mouvement. On peut également régler la sensibilité de la détection sonore. Par défaut celle-ci est à 70 dB.

D-Link propose à présent un hébergement cloud gratuit avec la conservation des vidéos 24h ainsi que la prise en charge de trois caméras. La caméra va donc enregistrer automatiquement des vidéos dès qu’un événement est détecté.

La DCS-8000LH dans la maison connectée

D-Link propose une compatibilité avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa d’Amazon. La DCS-8000LH est également compatible avec IFTTT qui permet de créer des scénarios, comme allumer la lumière en cas d’événement pour vieux voir le malfaiteur.

De plus, si vous êtes client Orange vous avez également la possibilité de l’associer au service maison connectée de l’opérateur historique.

Le capteur & le micro de la DCS-8000LH

Cette DCS-8000LH est capable de filmer en 720p et d’enregistrer avec la même qualité !

La qualité d’image est correcte pour de la vidéo surveillance, néanmoins cette résolution de permets pas de faire de zoom de bonne qualité pour identifier une personne.

Dans de bonnes conditions d’éclairage elle ne démérite pas, on à une qualité d’image correcte avec assez peu de pixels.

De nuit, ce n’est pas miraculeux, mais l’image est encore exploitable. La bascule entre le mode jour et le mode nuit est l’histoire de plusieurs secondes.

On à une perte de détails et de la pixellisation, cependant il est toujours possible de discerner un visage dans la nuit.

Le micro est de mauvaise qualité, il va falloir pousser le volume d’écouter et d’être concentré afin de discerner un son ou une voix. Il permet surtout de capter une ambiance sonore comme un bris de verre.

Conclusion

Au vu de son prix de 60€, c’est très correct. Elle est discrète est très simple à installer. La qualité d’image est satisfaisante. On regrette simplement sa forte dépendance au réseau internet pour sauvegarder les clips.