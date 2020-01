CES 2020 – Nanoleaf annonce des nouveaux panneaux très classe

Nanoleaf profite du CES pour annoncer une toute nouvelle gamme de produits pour maisons connectées. La Gamme Intelligente Nanoleaf.

La maison connectée simplifiée

Faire de son habitat une maison intelligente peut paraître compliqué. Du coup, l’objectif de Nanoleaf est de créer un système d’éclairage qui facilite le quotidien des consommateurs.

La nouvelle Gamme offre ainsi un système d’éclairage plutôt simple. D’après le constructeur, cette gamme apprend les habitudes des habitants de la maison afin de pouvoir répondre à leurs besoins, de manière intuitive et naturelle.

Le système se compose d’un ensemble de différents produits (interrupteur, ampoule, bouton et pont de connexion) qui fonctionnent les uns avec les autres. Le système évolue et devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure du temps.

Les Nanoleaf Hexagones

Nanoleaf annonce également sa toute nouvelle gamme de panneaux lumineux connectés, les Panneaux Lumineux Unifiés.

Ces derniers offrent une liberté totale aux utilisateurs. Toute la gamme de Panneaux Lumineux Unifiés sera interconnectable, même avec les autres formes de panneaux qui seront lancées courant 2020 et 2021.

Les Hexagones lumineux seront les premières formes de la gamme. Ils vont offrir aux utilisateurs une liberté totale de création. Que ce soit des formes géométriques abstraites ou des formes plus travaillées. Avec 6 faces, les Hexagones invitent les utilisateurs à se servir de leur imagination pour créer le design de leur rêve.

Ces derniers sont tactiles, avec une conception davantage épurée. Chaque Hexagone aura également des coins sombres minimisés, pour plus de couleurs avec un contrôleur modulaire plutôt chic. Un système de montage amélioré permet enfin d’éviter tout dommage au mur, et facilite l’installation des panneaux.

Ce nouveau système semble plutôt intéressant car les possibilités de modulations sont extrêmement importantes. Du coup, il y a de quoi faire pour apporter une déco qui sera en plus renouvelable à souhait.