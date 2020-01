Jeux vidéo : Les sorties qui vont marquer 2020 !

L’année 2019 aura été forte en annonces pour les grosses franchises du jeu vidéo. Qu’il s’agisse des annonces faites par Riot à l’occasion de leur 10 ans, ou de la sortie de Cyberpunk 2077, il est temps de faire le point sur les sorties qui devraient marquer l’année 2020.

Un début d’année 2020 très varié pour les jeux vidéo

Ce début d’année commence déjà très fort pour les fans de jeux vidéo. En effet, dès le 17 janvier, Dragon Ball Z Kakarot sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One…

promo Dragon Ball Z: Kakarot (PS4) Revivez l'histoire de DRAGON BALL Z, de l’arrivée de Raditz au combat final contre Boo ; et profitez d’événements épiques ainsi que de quêtes secondaires amusantes. Des moments inédits de...

Deux semaines plus tard, c’est Warcraft III : Reforged qui sortira des studios de développement du géant Blizzard. Annoncé lors de la Blizzcon 2018, le jeu sera enfin disponible sur PC !

Le mois de février ne sera pas en reste, puisque deux gros jeux de combat arriveront dans le courant du mois.

Tout d’abord, on retrouvera un monument du jeu de combat avec la sortie de Street Fighter V : Champion Edition. Prévu pour le 14 février 2020, le jeu sera disponible sur PC et PS4 uniquement.

Street Fighter sera suivi quelques semaines plus tard par un jeu vidéo tiré de l’univers One Punch Man. L’opus sortira sous le nom de « One Punch Man, A Hero Nobody knows ». Le jeu sortira le 28 février sur PC, PS4 et Xbox One.

Enfin, pour sortir des jeux vidéos « traditionnels », et se rapprocher des jeux utilisant la VR, il faut citer Iron Man Vr qui sortira sur PS4 le 28 février. Dans cet opus, vous incarnenrez Tony Stark en vue à la première personne à l’aide du casque Playstation VR.

Une suite d’année tout aussi riche en grosses sorties !

Tout d’abord, le mois de mars commencera avec la sortie de Final Fantasy VII Remake. Avec son titre très explicite, cette opus ne sera qu’une réédition du VII où Cloud restera le protagoniste principal. Le jeu sortira sur PS4 et Xbobx One le 3 mars 2020.

Ensuite, ce sera au tour de Fairy Tail d’avoir droit à un jeu vidéo. Axé sur un mode de jeu J-RPG, Fairy Tail sera disponible le 19 mars 2020 sur PC, PS4 et Switch !

Le 20 mars, ce sera au tour d’Animal Crossing : New Horizons de débarquer sur Nintendo Switch. Depuis le lancement de la saga en 2004, chaque console ou presque a eu droit à son épisode d’Animal Crossing.

Ce même 20 mars 2020, Doom Eternal sera également disponible. Diamétralement opposé à l’univers d’Animal Crossing, Doom Eternal nous emmènera aux portes de l’enfer… Le jeu sera disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch.

Fin mars, ce sera au tour de Luffy d’avoir sa sortie jeu vidéo. Avec One Piece : Pirate Warriors 4, ce nouvel opus permet de vivre de nouvelles aventures avec ce pirate légendaire… La sortie est prévue pour le 27 mars 2020 sur PC, PS4 et Switch.

Pour le mois d’avril, les sorties annoncées sont un peu moins nombreuses, mais elles n’en restent pas moins très prometteuses.

Pour commencer, Resident Evil 3 (2020) proposera un remake du jeu sorti en 1999. Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, ce jeu permet de revivre les aventures de Jill, une femme devant échapper aux infestés…

Ensuite, c’est le très attendu Cyberpunk 2077 qui sera disponible le 16 avril 2020. Après son trailer très réussi, Cyberpunk 2077 n’aura pas le droit à l’erreur !

promo Cyberpunk 2077 Edition D1 (PS4) MERCENAIRE ET HORS-LA-LOI Devenez un cyberpunk, sorte de mercenaire urbain doté d’améliorations cybernétiques, et forgez votre légende dans les rues de Night City.

DANS LA VILLE DU FUTUR Découvrez la démesure du monde ouvert de Night City, qui établit de nouvelles normes en termes de visuels, de complexité et de profondeur.

Enfin, le mois d’avril 2020 verra aussi la sortie de Minecraft Dungeons, un dungeon-crawler ou le joueur doit explorer des donjons basés sur l’univers de Minecraft…

Une période estivale bien plus calme

Comme à chaque été, les sorties de jeux vidéo se calment avant d’entamer le rush de fin d’année et la période de fête. Cependant, l’été 2020 s’annonce réserve tout de même quelques belles sorties…

Pour les fans de Marvel, c’est au mois de mai que sortira Marvel’s Avengers. Revivez les plus beaux moments de vos super-héros favoris à travers un jeu qui s’annonce très poussé graphiquement… La sortie est prévue sur PC, PS4 et Xbox One pour le 15 mai prochain.

The Last of Us Part II sera également disponible au mois de mai 2020 (initialement prévu en Février, la sortie du titre avait été repoussée). Cette suite de la première aventure de The Last of Us continue de nous plonger dans un univers apocalyptique rempli d’infectés qu’il faudra éradiquer…

promo The Last Of Us- Part 2 Découvrez une histoire pleine d’émotions au cours de laquelle vos idées du bien et du mal seront mises à l’épreuve.

Aventurez-vous dans un monde aussi dangereux que magnifique, traversez des montagnes paisibles et explorez des ruines envahies par la végétation.

Une autre suite liée aux jeux d’horreur verra également le jour. En effet, après The Last of Us II, c’est le jeu Dying light qui aura droit à une suite, avec Dying Light 2. Prévu pour le deuxième trimestre 2020, ce jeu serait également disponible sur la prochaine génération de consoles…

Ubisoft prévoit également la sortie d’un nouveau jeu Tom Clancy’s. Après le très bon Tom Clancy’s Rainbox Six Siege, ce nouveau jeu, Tom Clancy’s Rainbox Six Quarantaine, se déroulerait en environnement PVE où il faudra coopérer pour survivre contre une horde de zombies.

Une rentrée 2020 en douceur pour le jeu vidéo…

Après le calme de l’été, les grosses sorties commenceront à revenir aux alentours de septembre 2020…

On retrouvera notamment Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Dans cette nouvelle édition, la grosse nouveauté annoncée se présente via un mode en ligne, qui permettra de jouer contre des joueurs du monde entier. Le jeu est d’ores-et-déjà annoncé sur PS4 et Switch.

SpellBreak, un énième Battle Royale, devrait également faire son apparition d’ici la fin de l’année 2020. Si nous l’évoquons dans cette liste, c’est parce qu’en plus d’être développé par d’anciens employés de Blizzard et Riot Games, ce Battle Royale se veut innovant. En effet, les combats ne se dérouleraient pas avec des armes, mais avec des éléments. Il sera alors possible de combiner ces éléments entre eux… Grosse réussite ou échec cuisant, le jeu reste pour le moment en Beta fermée. Il devrait être disponible sur PC et PS4.

Enfin, même si ce jeu, lui, est déjà disponible en Bêta fermé, nous pouvons espérer la sortie de Legends of Runeterra d’ici à l’été 2020. Ce jeu de cartes, prévu pour PC et smartphones, viendra en concurrence du jeu Hearthstone…

… Pour un fin d’année épique !

Comme chaque année, la période des fêtes déborde de grosses sorties pour les jeux vidéo. Si pour le moment, beaucoup de ces jeux sortiront pour le « 2e semestre 2020 », il y a fort à penser que ces jeux finiront par arriver en toute fin d’année.

Tout d’abord, cette fin d’année annonce la sortie de Watch Dogs Legion. Le jeu sera disponible sur les trois plateformes, à savoir PC, PS4, et Xbox One. Watch Dogs Legion nous emmènera dans le Londres d’après Brexit, dans un monde en proie à la surveillance de masse.

Ensuite, il faut bien évidemment noter la sortie du sixième volet de Halo, à savoir Halo Infinite. Suite directe de son prédécesseur Halo 5, Halo Infinite sera lui aussi disponible au 2e semestre 2020 sur PC et Xbox One.

Du côté de chez Blizzard, on annonce également la sortie de la huitième extension de World Of Warcraft : Shadowlands. Après le teasing de la blizzcon 2019 et une année compliquée, cette extension sera l’occasion pour Blizzard de se relancer !

Riot Games, quant à eux, annoncent, en plus de Legends of Runeterra, la sortie de Project A. Il s’agit d’un FPS qui a déjà séduit de nombreux joueurs suite à ses courts extraits de Gameplay. Même si la date de lancement annoncée est 2020, il semble difficile d’imaginer que le jeu puisse sortir avant la toute fin de l’année…

En bref, cette année 2020 s’annonce encore une fois diversifiée et prometteuse. Seul Nintendo semble en peu en retrait sur ses annonces, mais les sorties sur Playstation, Xbox et PC ont de quoi promettre une année riche en jeux vidéo !