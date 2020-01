CES 2020 : Les 8 smartphones à retenir du salon

Chaque année, le CES de Las Vegas nous dévoile des innovations technologiques qui seront pour certaines, présentes dans nos produits du quotidien. C’est notamment le cas dans le domaine de la téléphonie mobile, voici les smartphones qui nous ont marqué lors du CES 2020.

Oneplus Concept One : Un smartphone avec des caméras « invisibles »

Oneplus est réputé pour ses smartphones avec un excellent rapport qualité-prix comme le Oneplus 7T. Cette année, l’entreprise profite du CES 2020 pour y présenter son premier « concept phone », le Oneplus Concept One. Il ne s’agit ici ni plus ni moins qu’un Oneplus 7T Pro avec un revêtement en cuir mais aussi d’un verre électrochrome de 0,35mm pour ses capteurs photo ce qui les rendent invisibles à l’œil nu quand ils ne sont pas utilisés. La marque précise également qu’il lui faut seulement 0.7 secondes pour devenir entièrement transparent ou inverse. Malheureusement, ce smartphone n’est pour le moment pas destiné à la vente. Nous ne savons pas si cette technologie sera présente sur les prochains Oneplus 8.

TCL 10L, 10 Pro, 10 5G et un smartphone pliable en trois





Lors du CES 2020, les TCL 10 Pro, 10L et 10 5G ont également vu le jour. Fabriquant de téléviseurs, le constructeur a décidé de se lancer sur le marché des smartphones. Commençons par le TCL 10 Pro, le modèle phare de la marque. L’appareil profite ici d’un écran AMOLED incurvé qui cache un capteur d’empreintes sous l’écran et d’un dos en verre mat à l’arrière. Par ailleurs, nous retrouvons aussi quatres capteurs photo dont un de 64MP accompagnés d’un double flash LED. Enfin, le smartphone se recharge par son port USB Type-C et possède un port jack 3.5mm. Pour terminer, les TCL 10L et 10 5G sont plutôt des smartphones d’entrée de gamme mais nous n’avons pas plus d’informations sur leurs caractéristiques techniques. On en saura peut-être plus en détail lors du prochain Mobile World Progress.

TCL ne s’est pas arrêté ici, après le Galaxy Fold de Samsung, nous voici avec un nouveau prototype de TCL. Ce smartphone n’est pas pliable en deux, mais en trois ! Déplié, il propose ainsi un écran de 10″ ce qui ressemble plus à une tablette pliable qu’un smartphone. Une fois plié, il a l’apparence de trois smartphones empilés les uns sur les autres. Bien sûr, il n’est pas encore destiné pour la vente pour le moment.

Samsung S10 et Note 10 Lite : Les tendances « Lite » en 2020

Peu avant le CES 2020, le fabriquant coréen en a profité pour présenter ses Samsung Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite. Pour arriver à ce tarif avantageux, l’entreprise a du faire quelques compromis. Dans le cas du S10 Lite, on peut citer la perte de l’étanchéité IP68 ou même de la recharge sans-fil. Son écran non-incurvé Super AMOLED de 6.7″ (contre Dynamic AMOLED du S10) a également une résolution largement inférieure de 394 ppp, le tout sans HDR10+. Son lecteur d’empreintes sous l’écran n’est pas ultrasonique mais optique. On imagine que des économies ont également été faites sur les caméras étant donné qu’ils ne peuvent pas filmer en 2160p 60img/s.

Enfin, pour le Samsung Galaxy Note 10 Lite, les grosses différences avec le S10 Lite sont surtout au niveau du processeur et du SPen. En effet, l’appareil récupère ici l’Exynos 9810 (Galaxy S9) contre le Snapdragon 855 du S10 Lite. Bien sûr, la gamme Note oblige, il bénificie du SPen que le S10 Lite n’a pas.

Gigaset GS290 : Un smartphone made in Germany au CES 2020

Gigaset est très présent dans la vente de téléphones fixes. Seulement, la société tente de s’introduire dans le marché des smartphones notamment avec le Gigaset GS290 annoncé lors du CES 2020. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas ici d’un smartphone haut de gamme avec les dernières innovations mais en réalité seulement un smartphone polyvalent.

Sous le capot, on retrouve le Helio P23 de MediaTek ainsi qu’une batterie de 4700mAh. Bien évidemment, avec une telle capacité de batterie, vous pouvez l’utiliser comme une batterie externe en cas de besoin. Malgré son tarif, l’appareil propose tout de même un dos en verre ce qui lui permet d’avoir la recharge sans-fil. Par ailleurs, vous trouverez également un lecteur d’empreintes et un double capteur photo (16+2 MP) que vous pourrez profiter avec son écran de 6,3″ IPS LCD (409ppp). Enfin, le Gigaset GS290 tourne sous une version pure d’Android 9.0.