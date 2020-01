Nous n’avons plus besoin de présenter DELL, spécialisé dans la conception d’ordinateurs fixes, portables ou bien d’infrastructures réseaux. Nous découvrons aujourd’hui un nouveau modèle de la gamme XPS, le DELL XPS 15 possédant la spécificité d’un écran OLED. Avec un ticket d’entrée à 2299€, ce nouveau modèle réussira-t-il à nous convaincre et à s’imposer comme leader du 15 pouces ?

Caractéristiques

Processeur : Intel® Core™ i7-9750H de 9e génération

RAM: 2 x 8 Go, DDR4 à 2 666 MHz

Carte Graphique: GTX 1650 4 Go

Écran : Écran UHD 15,6″ IPS, OLED, HD Infinity, argent platine

Stockage : Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go

Design

Une continuité dans la gamme XPS

Concernant le rendu proposé par la machine, celui-ci n’est pas sans nous rappeler la structure présente sur les précédents modèles de la marque. On retrouve ici un châssis majoritairement construit en aluminium permettant d’offrir un rendu premium. Cette utilisation de l’aluminium assure également une bonne solidité à l’ensemble évitant à l’écran de se plier et permet donc une bonne prise en main lors du transport. Sur le dessus de la machine nous retrouverons le logo DELL possédant un effet miroir du plus bel effet. D’extérieur, on retrouve donc une machine au rendu premium et professionnel appuyant la gamme de prix des ordinateurs XPS.





L’intérieur de l’ordinateur est constitué de fibre de carbone offrant un rendu agréable au toucher. Celui-ci apporte également une certaine sobriété d’ensemble. Il sera possible d’y retrouver une multitude de motifs appuyant une fois de plus la gamme de prix auquel appartient l’ordinateur.

Clavier et Touchpad

Sur ce XPS 15, DELL propose un clavier assez classique. On retrouvera par exemple un rétroéclairage blanc pour une utilisation nocturne réglable à l’aide de 3 intensités différentes. Du fait de la taille de la machine, nous ne retrouverons donc pas de pavé numérique permettant de conserver un format compact. Si le clavier s’avère sans conteste très agréable au quotidien, des touches légèrement plus grandes auraient été appréciées. Et ce d’autant que les surfaces présentes sur les côtés ne sont pas utilisées.

Pour ce qui du touchpad en revanche, rien à redire, celui-ci s’avère très précis et confortable. On retrouvera également un capteur d’empreinte permettant le déverrouillage de l’ordinateur à l’aide de Windows Hello. Le déverrouillage s’avère précis et rapide et aucun problème n’a été rencontré au cours du test.





Connectiques

Concernant les connectiques, on retrouvera le strict nécessaire :

1 port Thunderbolt™ 3 avec technologie Power Delivery et DisplayPort

2 ports USB 3.1 de 1re génération

1 connecteur HDMI 2.0

1 prise jack

La présence du thunderbolt est un véritable avantage. Celui-ci permet un gain de débit mais également une amélioration matériel externe avec l’installation d’un GPU externe par exemple. Une deuxième prise USB-C aurait été cependant appréciable du fait de la démocratisation de cette connectique.





Écran

Attaquons nous maintenant à la caractéristique principale de ce nouveau modèle, son écran OLED 4K.

Inutile de le cacher, il s’agit d’une franche réussite du constructeur révolutionnant le milieu des ordinateurs haut de gamme. De plus, DELL a fait appel à SAMSUNG pour la construction de celui-ci afin d’assurer une haute qualité de conception. Dès le premier allumage de la machine, on remarque immédiatement cette particularité, les couleurs sont vives et les angles de visions excellent.

Cet écran s’avère surtout très efficace dans la consultation de contenu multimédia. Cela s’explique notamment du fait l’extinction des pixels pour les couleurs noires permettant un rendu très profond et non pas le rétroéclairage blanc pouvant s’apercevoir sur d’autres types de dalles.

Pour contrebalancer le problème de marquage des écrans OLED, la barre Windows se déplace légèrement automatiquement, mais cela est ne se voit pas au quotidien.

Cet écran représente donc ce qui se fait de mieux sur le marché en terme d’affichage et conviendra donc tout autant au grand public qu’aux professionnels.

Performances

Le DELL XPS 15 est une machine conçue pour répondre à des besoins de ressources pouvant être importants et est par conséquent équipé en conséquence. On retrouvera un Intel Core i7 de neuvième génération couplé à une GTX 1650 et à 16 Go de RAM assurant de hautes performances au quotidien. Nous avons pu expérimenter les performances sous 3D Mark et PC Mark et les résultats renvoyés s’avéraient très bons pour ce type de machine avec 3 317 points pour 3D Mark et 4 965 points pour PCMark.

On retrouvera également un SSD NVMe de 512 Go installé offrant des performances redoutables. On retrouvera donc une vitesse de lecture de 3189 MB/s et une vitesse d’écriture de 2935 MB/s

Le DELL XPS 15 offre donc de très bonnes performances multimédias. Celui-ci pourra également faire tourner une bonne partie des jeux même si ce n’est pas sa fonction principale.

Audio

L’audio sur les laptop s’avère généralement assez moyen avec des basses absentes et une clarté générale moyenne. Certes le DELL XPS 15 ne fait pas de miracles, mais le rendu sonore s’avère malgré tout relativement agréable. La clarté générale du son s’avère correcte et on retrouve un semblant de basse.

Autonomie

Le DELL XPS 15 est équipé d’une batterie à 6 cellules 97 Wh . À l’utilisation, on retrouve une autonomie s’approchant des 10 heures en utilisation bureautique, ce qui est très bon et permet une utilisation à la journée sans problèmes.

Pour la recharge, on retrouvera un chargeur de 135W fourni et permettant une recharge complète en environ 1h30 – 2h. Un indicateur du niveau de batterie est également présent sur le côté droit de l’ordinateur

Conclusion

Au final la DELL XPS 15 s’impose parmi les leaders des pc portables au format 15 pouces. Son écran OLED propose un rendu des couleurs impressionnant qui, couplé à un Intel Core i7 et une GTX 1650 en fait quasiment un ordinateur sans compromis.

Certes, on retrouve un design repris des précédents modèles. Cependant celui-ci s’avère très agréable visuellement et à l’utilisation de par l’aspect premium dégagé, mais également la solidité générale proposée par la finition en aluminium.

Il s’agit donc d’une machine que nous recommandons tant dans le milieu professionnel du fait de sa configuration que pour le grand public du fait de l’écran OLED utile au quotidien.