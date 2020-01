CES 2020 : Audio-Technica, l’audio premium se dévoile

Comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent article dédié à l’audio. Les nouvelles s’enchainent dans le domaine. Aujourd’hui nous allons vous présenter les nouveautés de la marque Audio-Technica du CES 2020.

Les écouteurs ANC d’Audio-Technica

Après Sony, Apple, Audio-Technica présente sa gamme d’écouteurs sans fil avec annulation active du bruit (ANC). il s’agit des premiers vrais écouteurs sans fil de la société avec cette fonction.



Audio-Technica affirme que son système ANC utilise une conception hybride très élaborée. Grâce a des placements judicieux des micros offrant ainsi un équilibre idéal entre la réduction du bruit ambiant et les performances audio.







Les écouteurs disposent également d’une fonction d’écoute qui vous permet de canaliser certains sons extérieurs pour une meilleure prise de conscience de votre environnement. À l’intérieur, les écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 5,8 mm avec un «diaphragme recouvert de carbone de type diamant» qui, selon Audio-Technica, peuvent offrir un temps de réponse plus rapide et une distorsion réduite, ainsi qu’une réponse des graves généreuse et une clarté des fréquences améliorées.





Audio-Technica a également dévoilé un autre modèle lors du CES 2020 : les ATH-ANC300TW. Ces derniers sont équipés du Bluetooth 5.0 offrant ainsi l’accès au codec audio haute résolution aptX. Ainsi que la fonctionnalité d’appairage multiple et les appareils pris en charge SCMS-T. Ce protocole protège le contenu transmis via le Bluetooth.

Platine vinyle premium de la marque japonaise

Audio-Technica a également présenté une platine à entraînement par courroie au fini noir piano brillant. Elle possède un plateau en fonte d’aluminium couplé à un moteur contrôlé par capteur qui garantit une précision à 33-1 / 3 et 45 tr / min.



Elle utilise un bras en fibre de carbone noir mat équipé d’une cellule phono à aimant mobile AT-VM95E. La cartouche utilise la conception à double aimant d’Audio-Technica. La société affirme que les aimants sont positionnés avec précision pour correspondre aux canaux gauche et droit

La marque japonaise nous offre encore des produits d’excellentes factures. Nous proposerons les tests de ces produits dans les prochains quand ils seront disponibles.



Restez connecté sur le site ne rien rater du CES 2020