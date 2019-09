C’est lors du Salon de l’IFA 2019 que la marque d’origine japonaise a décidé de présenter sa toute dernière oeuvre. En effet, Audio-Technica vient officiellement de dévoiler la nouvelle AT-LP5X, une platine à entrainement.

Une platine de luxe pour un public d’exception

Reprenant les caractéristiques qui ont fait le succès de la populaire platine AT-LP5, la AT-LP5X arrive à se démarquer avec entre autre l’ajout de la cellule stéréo à double tranchant. Un nouveau moteur est aussi intégré à la platine. Il va permettre un démarrage plus rapide ainsi qu’une utilisation silencieuse. La platine permet l’écoute de 33, de 45 et de 78 tours (via un accessoire vendu séparément). Avec son système de suspension métallique, le AT-LP5X possède aussi une commande réglage anti-patinage.

Le AT-LP5X d’Audio-Technica est déjà muni d’un préamplificateur. Ce dernier va permettre une connexion rapide et simple sur la platine. De plus, une sortie USB va redorer le blason des platines d’Audio-Technica. La connectivité de la platine est simplifié avec la présence d’un câble permettant de relier la platine à un PC. De plus, un lien pour télécharger AudaCity est aussi disponible lors de l’achat de la platine AT-LP5X.

Audio-Technica s’est démené pour présenter à l’IFA 2019 une platine de qualité. En plus de la platine en elle même, vous retrouverez a l’intérieur du produit un tapis antichocs de 5 mm d’épaisseur Audio-Technica, un capot de protection contre la poussière ainsi qu’une paire de câbles RCA. Au total, la AT-LP5X d’Audio-Technica sera disponible courant septembre 2019 pour la somme de 399€ TTC. La marque se distingue avec un produit de qualité qui plaira à coup sur à tous les audiophiles ainsi qu’à tout les amateurs de musiques. La firme nippone dévoile là un produit relativement abordable et qui ne manquera pas de faire des heureux lors des prochaine fêtes de fin d’années.