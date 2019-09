Football Manager 2020 se dévoile dans une bande-annonce

Rendez-vous incontournable des fans de football, la sortie d’un épisode de Football Manager est toujours un événement. Appelé plus communément FM par ses joueurs, la licence développé par Sports Interactive et Sega sortira son nouvel opus début novembre.

Une bande-annonce pour rentrer sur le Stadia

Pour rappel, la licence Football Manager est la plus grande simulation d’entraîneur de football. On peut y prendre les rênes de son club favori et de l’emmener au sommet. Un jeu ultra complet où je me perd pendant des heures pour améliorer au mieux son équipe. Et je ne pense pas que Football Manager 2020 y fera exception.

En dévoilant une bande-annonce assez énigmatique, le jeu se laisse désirer et nous attendons avec une certaine impatience les différentes nouveautés apporté au jeu. L’objectif de la cuvée 2020 est de surpasser l’épisode. En effet, ce fut le volet le plus acheté et le plus joué !

Autre nouveauté, c’est la sortie de la version 2020 sur une nouvelle plateforme, à savoir Google Stadia. Ce sera le premier épisode pour une nouvelle plateforme de jeu.

Depuis quelques jours, tout ceux qui précommanderons le jeu auprès de revendeur agréé se verront accorder une remise de 10%. Par ailleurs, précommander Football Manager 2020 offrira quelques avantages comme l’accès à la bêta du jeu 2 semaines avant sa sortie. Un bon moyen pour les plus pressé d’entre nous qui pourront commencer leur carrière plus tôt.

Prévu pour sortir simultanément Football Manager 2020 (PC et Mac), Football Manager 2020 Touch (PC, Mac, iOS, Android) et Football Manager 2020 Mobile (iOS, Android) en début novembre, la version Switch n’est prévu que pour la fin septembre.Il ne reste plus que quelques mois pour se décider de notre premier club ainsi que de la tactique pour remporter toutes les compétitions. Pour ma part, je pense démarrer le jeu en prenant mon club de coeur, Arsenal.