IFA2019 – Western Digital présente ses nouveautés

Actuellement, c’est l’IFA à Berlin, et Western Digital en profite pour nous dévoiler des nouveautés. Entre rapidité et mobilité, la frontière est mince !

Les disques Western Digital My Passport

On vous en avait parlé ici, My Passport c’est toute une gamme de disques petits et léger qui sont fait pour être transportables. On avait testé la version SSD de 1To.

Western Digital vient de dévoiler une version avec 5To d’espace de stockage, qui est également le disque le plus mince dans cette capacité. Cela permet de répondre aux besoins des utilisateurs qui ont des fichiers de plus en plus gros à stocker.

Les nouveaux WD_Black

Lorsque vous avez une PS4 ou une Xbox One pleine à craquer de jeux, vous êtes obligé de sacrifier un jeu, à votre plus grand désarroi. Heureusement, Western Digital veut nous éviter ce sacrifice avec sa gamme « WD_Black », qui est une gamme dédiée à cette tâche.

La marque a également dévoilé le WD_Black P50, permettant d’atteindre les 20Gb/s en débit ! Une bonne nouvelle pour ceux qui en ont marre des temps de chargement.

Et SanDisk, alors ?

SanDisk est une filiale de Western Digital.

Là aussi on a des nouveautés, et qui s’adressent surtout aux professionnels vidéastes et/ou photographes. Nous avons la nouvelle SanDisk Extreme Pro CFexpress, qui est la carte la plus rapide jamais commercialisée par SanDisk. Elle utilise la technologie NVMe, qui est très pratique pour lire des fichiers RAW (aucune compression d’image) en 6K.

Vous voulez une grosse carte SD pour votre reflex ? Alors la carte SD de 1To de chez SanDisk (Extreme PRO SD UHS-I) est faite pour vous ! Elle est rapide, puisqu’elle peut monter jusqu’à 170MB/s. Elle peut donc vous permettre de shooter en rafale sans problèmes, ou bien de filmer en 4K UHD.

