Spécial été 2025 : les accessoires indispensables pour un été connecté et stylé de Mophie

L’été, c’est le moment rêvé pour déconnecter… ou plutôt pour mieux se connecter aux plaisirs simples : un coucher de soleil capturé à la volée, une playlist qui accompagne une route de campagne. Vous pouvez faire un appel vidéo improvisé à la terrasse d’un café, ou encore une session de streaming sur la plage. Autant de petits instants qui méritent d’être vécus sans l’angoisse d’une batterie à plat. Pour accompagner vos escapades estivales, mophie, marque emblématique de la charge mobile, propose une gamme d’accessoires taillés pour le voyage, la détente et la performance.

Voici notre sélection été 2025 : quatre produits malins, compacts et efficaces pour rester 100 % connecté, où que vous soyez.

Mophie 3-en-1 Travel Charger – Le chargeur des globe-trotteurs organisés

Vous êtes du genre à tout planifier dans votre sac de voyage ? Le mophie 3-en-1 Travel Charger est fait pour vous. Ce chargeur sans fil au design pliable et épuré se glisse facilement dans une pochette ou un bagage cabine. Il est prêt à déployer toute sa puissance dès qu’une prise est disponible.

Pensé pour les adeptes d’Apple, il recharge simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, sur une surface compacte, sans câble apparent. La recharge se fait rapidement grâce à la technologie Qi. Elle se fait donc en toute sécurité avec une surface antidérapante qui garde vos appareils stables. Le chargeur offre jusqu’à 15 W de puissance et prend en charge la fixation MagSafe pour les iPhone récents.

Un adaptateur USB-C et une pochette de transport en feutrine grise sont inclus. De quoi faire de lui votre compagnon de route idéal pour les vacances, les déplacements professionnels ou les weekends prolongés.

Produit disponible sur ZAGG mophie Snap+ Chargeur sans Fil 3 en 1 avec Adaptateur Europe, appareils compatibles Qi, Charge Rapide, adapté aux Voyages, Pliable, 5-15 W de Puissance, Noir

Voir l'offre 142,51 €

Mophie powerstation mini 5K – La petite réserve d’énergie qui ne vous quittera plus

Elle tient dans la main, elle se glisse dans une poche, et pourtant… la mophie powerstation mini 5K est capable de redonner vie à votre smartphone en quelques minutes. Avec sa capacité de 5 000 mAh, elle permet de recharger un smartphone jusqu’à 1,5 fois. C’est parfait pour les longues journées de festival, de randonnée ou de farniente.

Son port USB-C Power Delivery (jusqu’à 20 W) assure une recharge rapide. Un second port USB-A permet de brancher un deuxième appareil, comme un casque ou une enceinte nomade. La batterie est équipée de LED d’indication de charge, d’un câble USB-C fourni, et sa finition soft-touch résistante aux rayures garantit durabilité et élégance.

Mophie Qi2 Magnetic Wireless Charger avec support – La recharge stylée en mode détente

Imaginez : vous êtes en train de savourer un cocktail glacé sur une terrasse, une vidéo YouTube en fond. Pendant ce temps, vous rechargez votre iPhone… sans fil, sans prise de tête. C’est exactement ce que propose le mophie Qi2 Magnetic Wireless Charger avec support.

Doté du nouveau standard Qi2, ce chargeur offre une recharge magnétique renforcée. C’est plus stable et plus rapide (jusqu’à 15 W, selon l’appareil). De plus, il est compatible MagSafe. Le plus malin ? Sa béquille intégrée permet de positionner votre téléphone en mode portrait ou paysage. Ainsi, vous profitez pleinement de vos contenus, tout en restant chargé.

Il est livré avec un câble USB-C vers USB-C de 2 mètres, parfait pour l’utiliser à distance d’une prise. Vous pouvez l’utiliser sur une table de jardin, un transat ou un bureau de coworking improvisé. Avec sa finesse, son design minimaliste et sa surface antidérapante, le chargeur coche toutes les cases du parfait accessoire lifestyle.

Mophie powerstation 10 000 mAh – L’autonomie version maxi

Parce qu’il y a des jours où l’on ne rentre pas avant minuit, ou des week-ends où chaque prise électrique devient un trésor, la mophie powerstation 10 000 mAh est la solution. Elle permet de tenir jusqu’au bout de l’aventure.

Avec sa double connectique USB-C + USB-A, elle permet de charger deux appareils en simultané — que ce soit votre smartphone, une tablette, une liseuse ou une console portable. Sa capacité généreuse permet de recharger un téléphone jusqu’à deux fois. Elle offre aussi la puissance en Power Delivery jusqu’à 30W pour assurer une recharge rapide sans compromis.

Compacte, mais puissante, cette batterie est aussi élégante que performante. Son design noir épuré s’accorde avec tous les styles. Elle se rend vite indispensable, que ce soit pour un festival, une journée de vélo ou un week-end camping.

Produit disponible sur ZAGG Mophie Essentials Powerstation Batterie externe 10 K, batterie portable 10 000 mAh avec ports U S B (C et A), indicateur d'alimentation LED, charge double appareil (noir)

Voir l'offre 36,18 €

🧳 En résumé : la check-list des voyageurs modernes

Produit Idéal pour… Prix indicatif mophie 3-en-1 Travel Charger Les fans d’Apple qui veulent voyager léger 164,95 € mophie powerstation mini 5K Les sorties urbaines et les imprévus de la journée 39,95 € mophie Qi2 Magnetic Charger Profiter de ses contenus tout en rechargeant, à la maison ou en extérieur 39,95 € mophie powerstation 10 000 mAh Les escapades longues durée sans accès à une prise 49,99 €

☀️ L’été connecté, sans contrainte

Cette sélection signée mophie s’adresse à tous ceux qui souhaitent profiter de l’été sans compromis. Elle offre la liberté de mouvement, autonomie et élégance. Fini le stress de la batterie rouge, place au confort numérique, même au bout du monde. Ces accessoires conjuguent design, performance et compacité. Cela vous permet de vivre un été connecté, stylé… et pleinement vécu.

Et maintenant, à vous les couchers de soleil partagés, les playlists non-stop et les appels vidéos depuis la plage.