Indra AXISCADES : une alliance stratégique prometteuse pour l’Inde

Indra et AXISCADES annoncent une alliance stratégique majeure. Leur objectif : renforcer la production de systèmes de pointe en Inde. Ensemble, ces deux acteurs veulent répondre aux besoins des marchés de la défense et de l’aérospatiale, en visant à la fois l’Inde et le monde entier.

Une alliance stratégique pour l’aérospatiale et la défense

Cette collaboration unit deux leaders. Indra, société européenne reconnue, s’associe à AXISCADES, acteur technologique Indien. Leur accord a été signé lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget. En s’associant, ils offrent le meilleur de leurs expertises pour développer et fournir des solutions innovantes.

Production de systèmes avancés en Inde avec Indra AXISCADES

L’accord prévoit la production locale de solutions avancées, comme des antennes TACAN ou des équipements de mesure de distance DME. Ces systèmes, essentiels pour la sécurité aérienne et la défense, seront fabriqués dans les centres AXISCADES en Inde. De plus, Indra apporte son savoir-faire européen pour renforcer l’industrie indienne et répondre aux exigences des clients internationaux.

Développement commun de solutions pour le marché mondial

Indra et AXISCADES ne veulent pas s’arrêter là. Ils explorent déjà de nouvelles pistes de développement commun. Leur but est d’adapter les produits existants ou d’en créer de nouveaux, parfaitement adaptés au marché indien et mondial. Ils souhaitent également coopérer sur des programmes spécifiques comme le DRDO CABS MRMR et MMMA, essentiels pour la défense et la surveillance aérienne.

En résumé, l’alliance Indra AXISCADES marque une étape importante. Elle promet un transfert de technologies, une production locale renforcée et des innovations pour l’aérospatiale et la défense. Ce partenariat stratégique ouvre la voie à une collaboration fructueuse, au bénéfice des marchés indiens et internationaux. Les entreprises s’imposent plus que jamais comme des acteurs de référence dans l’industrie technologique mondiale.

