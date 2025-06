Discord Tag : deux nouveaux avantages pour personnaliser votre serveur

Discord déploie une nouvelle méthode de personnalisation pour les serveurs. Deux options débarquent: les Discord Tags et les styles de rôles améliorés. Des ajouts cosmétiques, mais pensés pour renforcer l’identité communautaire. Ils s’activent en échange de trois boosts chacun. Ces fonctionnalités ne remplacent pas les niveaux de serveur. Elles s’y ajoutent à la manière d’un arbre de talent. Chaque boost devient un levier stratégique pour améliorer l’apparence et la visibilité de votre serveur.

Des rôles plus visibles, enfin personnalisables

Le premier avantage concerne la hiérarchie du serveur. Les rôles peuvent désormais arborer des dégradés animés. Avec 3 boosts, ces styles de rôles améliorés s’activent et deviennent applicables à tous les rôles existants. Ce système permet de rompre avec la palette classique de couleurs fixes. Les effets sont dynamiques, animés et bien plus marquants.

Ils offrent une distinction claire entre les rôles clés, comme les modérateurs, créateurs ou membres fidèles du serveur. Ce changement est purement visuel, mais a un impact réel sur l’organisation du serveur. L’utilisateur identifie plus vite les fonctions de chacun, rendant la navigation et l’interaction plus fluides.

Discord Tag : pour représenter son serveur partout

Le Discord Tag est un petit label visible partout sur Discord, rattaché à votre serveur. Il se compose de quatre lettres au maximum et d’une icône pixelisée. Il s’affiche à côté du pseudonyme. Le tag devient un élément d’identité. De plus, il affiche l’appartenance à une communauté, comme une signature permanente.

Sur les salons publics, dans les profils, dans les discussions, le tag est visible, même pour les non-membres. Il peut aussi servir de passerelle. En un clic, un utilisateur curieux peut accéder à une présentation du serveur. Et si les candidatures sont activées, il peut même demander à rejoindre la communauté directement depuis ce tag.