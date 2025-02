Shield AI au CES 2025 : Sécuriser l’intelligence artificielle générative – Interview

Le CES 2025 a une fois de plus mis en lumière les technologies les plus prometteuses de notre époque, et parmi elles, Shield AI s’est imposé comme une solution incontournable face à un problème urgent : la sécurité des données dans l’ère de l’intelligence artificielle générative. L’IA, en particulier les outils comme ChatGPT, s’immisce dans les entreprises à une vitesse fulgurante. Si ces technologies promettent des gains de productivité considérables, elles exposent aussi les organisations à des risques importants, tels que la fuite de données sensibles ou les violations de conformité. Shield AI, fondée par des experts européens en cybersécurité, propose une réponse unique à ces enjeux : une plateforme qui permet d’utiliser les outils d’IA générative en toute sécurité, en garantissant la confidentialité et la conformité des données.

Lors d’un échange au CES, Mustapha Annouh, co-fondateur de Shield AI (voir leur site), a partagé sa vision et expliqué comment leur solution redéfinit les standards de la cybersécurité dans un monde dominé par l’IA.

Shield AI : Une réponse unique aux risques de l’IA générative

Fondée par Mustapha Annouh et son équipe, Shield AI s’inscrit comme une réponse audacieuse à un problème mondial : la sécurité des données face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative. Avec une expertise pointue en cybersécurité et une vision orientée vers l’avenir, l’entreprise s’est donné pour mission de protéger les entreprises de toutes tailles contre les risques liés à l’utilisation de technologies comme ChatGPT.

Lors de l’interview au CES 2025, Mustapha Annouh a expliqué que leur solution agit comme un intermédiaire entre les entreprises et les outils d’IA générative. « Tout ce que vous envoyez passe par Shield AI, qui garantit que rien de sensible ne sort », a-t-il précisé. La plateforme offre plusieurs fonctionnalités clés :

Pseudonymisation des données en temps réel : Une technologie avancée garantit que les informations sensibles sont automatiquement anonymisées avant d’être partagées.

: Une technologie avancée garantit que les informations sensibles sont automatiquement anonymisées avant d’être partagées. Identification des données sensibles : Grâce à un moteur combinant NLP et un modèle LLM local, Shield AI détecte instantanément les informations à risque.

: Grâce à un moteur combinant NLP et un modèle LLM local, Shield AI détecte instantanément les informations à risque. Conformité réglementaire : En assurant que les données respectent les normes internationales telles que le RGPD et la NIS, l’entreprise réduit considérablement les risques de pénalités.

Cette approche permet non seulement de simplifier les processus de sécurité, mais aussi de rassurer les entreprises face à des menaces complexes et en constante évolution. Shield AI ne se contente pas de résoudre un problème technique : elle offre une tranquillité d’esprit essentielle dans un monde numérique de plus en plus imprévisible.

Un outil accessible pour tous et une ambition globale

Shield AI se démarque par son accessibilité et son ambition de répondre aux besoins d’une large gamme d’entreprises, allant des petites startups aux géants du S&P 500. Lors de l’interview, Mustapha Annouh a souligné que leur solution s’adapte aux organisations de toutes tailles : « Nous permettons à tout le monde, des petites entreprises aux géants du S&P 500, d’utiliser nos solutions. »

Ce positionnement stratégique permet à Shield AI de s’imposer comme un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité. Leur participation au CES 2025 est également un levier important pour renforcer leur visibilité à l’international. Mustapha a également partagé son enthousiasme pour cet événement : « Être ici au CES est une opportunité incroyable pour rencontrer des clients potentiels, des investisseurs et des partenaires commerciaux. »

En plus d’offrir une sécurité renforcée, Shield AI veille à ce que ses solutions soient conformes aux réglementations les plus strictes, offrant ainsi aux entreprises une tranquillité d’esprit face à des enjeux toujours plus complexes. Comme l’a mentionné Mustapha, « Générative AI n’offre pas de sécurité, et c’est là que réside notre momentum. »

Questions-Réponses avec Mustapha Annouh de Shield AI

Quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises avec l’IA ?

L’essor rapide de l’IA générative entraîne une adoption massive par les entreprises, mais la majorité d’entre elles ignorent les implications en matière de protection des données. Mustapha Annouh souligne que « 90 % des grandes entreprises utilisent ChatGPT sans comprendre les implications en matière de protection des données », exposant ainsi leurs systèmes à des risques de fuite ou d’exploitation malveillante.

Quels types de clients bénéficient le plus de votre solution ?

Shield AI s’adresse à un large spectre d’entreprises, qu’il s’agisse de startups ou de grands groupes. La flexibilité de leur solution permet à chaque organisation de bénéficier d’une protection adaptée à ses besoins spécifiques. « Nous permettons à tout le monde, des petites entreprises aux géants du S&P 500, d’utiliser nos solutions », précise Mustapha Annouh.

Quels sont vos objectifs pour Shield AI dans les cinq prochaines années ?

L’ambition de Shield AI est de devenir une référence mondiale en matière de cybersécurité appliquée à l’IA générative. Leur participation au CES 2025 leur a permis de renforcer leur réseau et d’accélérer leur croissance. « Notre objectif est de devenir un acteur incontournable de la cybersécurité et de continuer à développer des solutions toujours plus performantes », déclare Mustapha Annouh.

Que devez-vous dire à une entreprise qui ne sait pas encore qu’elle a besoin d’IA ou de protection contre l’IA ?

Pensez à la préoccupation majeure des entreprises aujourd’hui avec l’IA générative : où vont vos données ? Nous sommes les seuls à garantir que, où que vous les mettiez, vos données seront sécurisées et protégées dès le départ. Tout passe par notre solution Shield AI. Nous garantissons à 100% que ce qui sort de votre entreprise ne nuira pas à votre réputation ni ne créera de nouveaux risques dont vous ne voulez pas.

Conclusion : L’importance d’une sécurité proactive à l’ère de l’IA générative

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, la cybersécurité est plus que jamais un enjeu crucial pour les entreprises. Shield AI apporte une solution concrète en offrant une protection avancée tout en garantissant la conformité réglementaire. Leur présence au CES 2025 témoigne de leur volonté d’innover et de répondre aux défis de demain. Anticiper les risques liés à l’IA générative est essentiel pour préserver la confidentialité, la compétitivité et la confiance des entreprises. Shield AI s’impose ainsi comme un acteur clé dans cette transition vers une IA sécurisée et maîtrisée.