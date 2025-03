Skyted : la startup française qui rend les appels téléphoniques enfin silencieux – Interview

Passer un appel en toute confidentialité est devenu un véritable casse-tête. Que ce soit dans un train, un avion ou un open space, nos conversations sont rarement privées. Le bruit ambiant couvre difficilement nos échanges, et nous avons tendance à parler plus fort pour être entendus. Pourtant, avec l’essor du travail hybride et des visioconférences nomades, le besoin de discrétion et de confort auditif n’a jamais été aussi fort. Et si la solution ne consistait pas à supprimer le bruit, mais plutôt à nous inciter à parler moins fort ?

C’est cette approche que propose Skyted, une startup française fondée par Stéphane Hersen. Startup qui révolutionne la communication mobile avec une innovation unique : un casque conçu pour réduire la voix à la source. Une révolution technologique et comportementale qui pourrait bien transformer notre manière de téléphoner en public.

Vous êtes une entreprise B2C innovante et voulez vous faire interviewer gratuitement par les équipes du Café Du Geek ? Cela ce passe juste ici.

Skyted : une startup au service du silence

L’histoire de Skyted commence par une question simple mais vertigineuse. Comment permettre à 300 passagers de passer un appel en même temps dans un avion sans s’entretuer ? C’est le défi qui a été posé à Stéphane Hersen, fondateur de la startup. Ancien d’Airbus, il a rapidement identifié un problème majeur dans nos modes de communication modernes : nous sommes contraints de parler fort, souvent sans nous en rendre compte, faute de technologies adaptées pour nous encourager à faire autrement.

On a l’habitude de projeter notre voix, car notre cerveau perçoit l’espace autour de nous comme une bulle sonore. Pourtant, il n’y a aucune raison de parler aussi fort quand on s’adresse à un micro.

Après avoir exploré différentes solutions, notamment des masques d’insonorisation, il décide en 2021 de fonder Skyted et de créer une technologie qui capte la voix à la source pour éviter sa propagation. Soutenue par l’Office National de la Recherche Aérospatiale (Onera), Airbus Développement et l’Agence Spatiale Européenne (ESA), la startup a rapidement attiré l’attention des professionnels en quête de confidentialité.

Aujourd’hui, Skyted est leader des appels silencieux et sécurisés, incitant l’utilisateur à parler plus bas, tout en captant la voix de manière ultra-directionnelle. Ce changement de paradigme pourrait révolutionner la communication dans les espaces publics.

Skyted 320 : un casque qui transforme notre façon de passer des appels

Le Skyted 320 n’est pas un casque comme les autres. Contrairement aux solutions classiques de réduction de bruit qui visent à supprimer les sons extérieurs, ce dispositif s’attaque à la source même du problème : notre propre voix. L’objectif est simple mais ambitieux : inciter les utilisateurs à parler plus bas tout en restant parfaitement audibles pour leur interlocuteur, et imperceptibles pour leur entourage. Grâce à un microphone hyper-directionnel placé au plus près de la bouche, le casque capte uniquement la voix de l’utilisateur et l’isole du bruit environnant.

Cette technologie permet de créer une “bulle de son” de 54 centimètres, au-delà de laquelle la conversation devient inaudible. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’un système qui absorbe le son, mais plutôt d’un dispositif qui encourage une modulation naturelle de la voix. Un retour audio dans l’oreille ainsi qu’un indicateur visuel dans l’application aident l’utilisateur à ajuster son volume pour éviter de parler trop fort. Ainsi, le bruit ambiant finit par masquer complètement la voix de l’utilisateur, rendant l’échange totalement confidentiel.

Conçu pour les professionnels nomades, les voyageurs fréquents et les travailleurs en open space, le Skyted 320 répond à un besoin croissant de discrétion et d’efficacité. Il permet de téléphoner dans un avion sans déranger les passagers, de discuter dans un train sans être entendu par ses voisins, ou encore de participer à une réunion depuis un café sans compromettre la confidentialité des échanges. Disponible dès avril 2025 au prix de 240 euros HT. Ce casque pourrait bien devenir un incontournable pour tous ceux qui cherchent à communiquer en toute tranquillité.

L’avenir de Skyted : bien plus qu’un casque

Skyted ne se limite pas au lancement de son casque 320. L’ambition de la startup est bien plus large : créer un écosystème complet dédié aux communications confidentielles, adapté à différents environnements. Alors que le premier produit vise principalement les professionnels en déplacement, d’autres solutions sont déjà en cours de développement pour répondre aux besoins des open spaces, des centres d’appels et même du secteur médical. L’objectif est clair : devenir le leader mondial des appels silencieux.

Cette vision s’appuie sur une approche scientifique et technologique avancée. « Aujourd’hui, nous avons plus de doctorants que d’ingénieurs, car nous travaillons sur des problématiques fondamentales du son », explique Stéphane Hersen. La collaboration avec l’Onera et l’Agence Spatiale Européenne permet de bénéficier d’innovations issues du secteur aéronautique. À long terme, la startup envisage d’aller au-delà du casque en intégrant ses technologies à des systèmes embarqués dans les transports ou à des solutions logicielles permettant de mieux gérer les appels en mobilité.

Pour accélérer son développement, Skyted mise sur des partenariats stratégiques et une levée de fonds destinée à financer la recherche et l’industrialisation de nouveaux produits. Les perspectives sont ambitieuses, avec une dizaine de brevets en cours de dépôt et une stratégie de diversification qui pourrait transformer la manière dont nous communiquons dans les espaces partagés. La startup ne se contente pas de réduire la voix : elle redéfinit notre façon de parler en public.

Entretien avec Stéphane Hersen, PDG de Skyted

Pour mieux comprendre l’innovation et la vision derrière Skyted, nous avons échangé avec son fondateur, Stéphane Hersen. De la genèse du projet aux défis technologiques, il nous livre son regard sur l’avenir des appels silencieux et la place de son entreprise sur ce marché émergent.

Stéphane Hersen : Tout a commencé par une question simple mais fondamentale : comment permettre à des passagers de passer des appels dans un avion sans déranger leurs voisins ? À l’époque, une compagnie aérienne lançait des vols ultra-long-courriers et cherchait une solution pour que plusieurs centaines de passagers puissent téléphoner en même temps sans générer un chaos sonore. C’est là que j’ai compris qu’il fallait stopper la propagation du son à la sourceplutôt que d’essayer de le masquer après coup.

Léo : En quoi votre approche est-elle différente des autres technologies de réduction du bruit ?

Stéphane : Aujourd’hui, la plupart des solutions de réduction de bruit sont passives ou actives, mais elles ne traitent pas le problème du volume de la voix. Nous, on s’attaque directement à l’émission du son. Notre casque n’absorbe pas la voix, il incite les utilisateurs à parler plus bas grâce à un retour audio et un guidage visuel. Cela crée une bulle de son qui empêche la propagation de la voix au-delà de 54 centimètres.

Léo : Faut-il chuchoter pour être bien entendu avec le Skyted 320 ?

Stéphane : Non, il ne s’agit pas de murmurer, mais d’apprendre à parler normalement sans élever la voix. Nous avons conçu un système qui capte les sons directement à la sortie de la bouche et qui les amplifie pour l’interlocuteur tout en restant imperceptibles pour l’entourage. Le retour audio dans l’oreille aide l’utilisateur à ajuster son volume de manière naturelle, sans effort.

Léo : Quels sont les premiers retours des utilisateurs et des entreprises ?

Stéphane : Lors du CES, nous avons eu plus de 200 journalistes et 800 rendez-vous qualifiés intéressés par notre technologie. Ce qui marque le plus, c’est que les utilisateurs réalisent rapidement à quel point ils ont tendance à parler trop fort sans s’en rendre compte. Nos tests en open space et en transport montrent que les utilisateurs baissent instinctivement leur voix, ce qui améliore non seulement leur confort mais aussi celui de leur entourage.

Léo : Vous travaillez aussi sur d’autres produits et applications, pouvez-vous nous en dire plus ?

Stéphane : Oui, le Skyted 320 n’est qu’un début. Nous développons une gamme de produits pour différentes situations : bureaux, transports en commun, et même applications médicales pour les personnes ayant des troubles vocaux. Nous collaborons aussi sur des projets liés à la connectivité en train, avec une application qui permettra aux voyageurs de prédire les coupures réseau et d’adapter leurs appels en conséquence.

Léo : Vous avez mentionné le CES. Pour une startup, est-ce rentable d’y être présent ?

Stéphane : C’est une vraie question que beaucoup d’entreprises se posent avant d’y aller. Nous avons fait trois éditions, et pour nous, c’est un événement incontournable. Le CES, ce n’est pas juste une vitrine technologique, c’est un accélérateur de visibilité et de crédibilité. Cette année, nous avons eu des centaines de rendez-vous avec des investisseurs, des journalistes et des distributeurs, ce qui nous permet de poser les bases de notre expansion. Mais il ne suffit pas juste d’y être : il faut être bien préparé, avec une équipe solide et une communication efficace. Les États-Unis sont un marché où il faut voir grand, et le CES est le meilleur endroit pour marquer les esprits.

Léo : À quoi ressemblera Skyted dans cinq ans ?

Stéphane : Nous avons l’ambition de devenir le leader mondial des appels silencieux. Notre objectif est de rendre cette technologie accessible à tous ceux qui veulent communiquer sans contrainte et en toute confidentialité. Nous travaillons déjà sur des partenariats avec des grands groupes, et nous allons continuer à déposer de nouveaux brevets pour garder une avance technologique.

Conclusion : le futur des appels en toute discrétion

Les modes de communication évoluent, et avec eux, les exigences en matière de confidentialité. En avion, train ou open-space, il est difficile de passer un appel sans être entendu. Skyted apporte une réponse innovante à ce problème en changeant notre rapport à la voix. Plutôt que d’étouffer le bruit après coup, la startup mise sur une approche comportementale. Inciter les utilisateurs à parler moins fort grâce à une technologie de captation ultra-directionnelle.

Avec son casque Skyted 320, la startup française ne se contente pas d’introduire un produit de plus sur le marché, mais propose une véritable révolution dans la manière dont nous téléphonons en public. Un dispositif qui trouve immédiatement son utilité dans un monde où la mobilité et le travail hybride redéfinissent nos habitudes. Loin d’être un simple gadget, cette innovation pourrait bien devenir un standard pour les professionnels en quête de discrétion et d’efficacité.

L’avenir de Skyted ne s’arrête pas à ce premier casque. Avec des développements en cours pour les bureaux, les transports et même le domaine médical, la startup ambitionne de devenir le leader mondial des appels silencieux et sécurisés. Dans cinq ans, parler au téléphone sans attirer l’attention dans un espace public ne sera peut-être plus un défi, mais une norme. À retrouver sur leur site.

Vous êtes une entreprise B2C innovante et voulez vous faire interviewer gratuitement par les équipes du Café Du Geek ? Cela ce passe juste ici.