Entrepreneurs, une interview gratuite pour présenter votre projet et attirer l’attention !

Depuis sa création, Le Café Du Geek est animé par une passion : mettre en avant les projets innovants qui transforment le secteur tech. En tant que fondateur, j’ai toujours souhaité faire de notre média une plateforme où l’on découvre des entreprises audacieuses, des startups en pleine croissance et des produits qui répondent aux défis d’aujourd’hui. Aujourd’hui, je vous propose de bénéficier d’une interview gratuite pour présenter votre entreprise. Mais surtout votre vision et vos innovations à notre audience passionnée et qualifiée.

Vous avez une idée, un produit, ou une histoire inspirante à partager ? Que vous soyez une jeune startup ou une entreprise établie, cette interview est l’occasion parfaite. Faites connaître votre entreprise et touchez une audience francophone qui, comme nous, s’intéresse aux nouvelles technologies et aux projets ambitieux.

Pourquoi faire une interview avec Le Café Du Geek ?

Cette interview, que je réaliserai personnellement, vous offre bien plus qu’une simple publication. C’est une chance de partager les coulisses de votre projet, de parler de vos valeurs et de montrer ce qui vous distingue dans votre secteur. En tant que média tech reconnu, Le Café Du Geek est suivi par une large communauté de lecteurs toujours curieux de découvrir des initiatives originales et des solutions technologiques qui changent le quotidien.

En participant à une interview avec nous, vous profitez de nombreux avantages :

Une visibilité unique : En étant publié sur Le Café Du Geek (article dans la catégorie innovation), vous accédez directement à un public engagé et passionné, composé de technophiles, de professionnels de l’industrie, et de partenaires potentiels.

Un coup de projecteur sur votre histoire : Dans un format d'interview personnel, vous aurez l'opportunité de raconter l'histoire de votre entreprise, de ses débuts à ses succès actuels, en mettant en avant ce qui rend votre projet unique.

Une crédibilité renforcée : Être présenté sur notre plateforme apporte une reconnaissance et une légitimité pour toute entreprise B2C cherchant à s'établir ou à renforcer sa notoriété dans le secteur.

Nous croyons que chaque entreprise a une histoire inspirante à partager. Et notre mission est de faire entendre votre voix à ceux qui pourront être inspirés, connectés et peut-être même influencés par votre projet.

Pour chaque entreprise sélectionnée, l’interview se déroulera dans un format accessible et dynamique. Je vous propose 30 minutes d’échange, en visio ou en présentiel à Paris, selon vos préférences. Ce format permet d’aller droit au but, tout en laissant de la place aux détails intéressants qui font la richesse de votre projet.

Voici comment s’articule l’interview :

10 minutes de présentation : Vous aurez tout le temps nécessaire pour nous raconter l’histoire de votre entreprise. Comme ce qui vous a poussé à vous lancer, vos valeurs, et ce qui fait l’essence de votre marque.

10 minutes de questions-réponses : Je vous poserai des questions spécifiques pour mettre en lumière les aspects uniques de votre produit, les défis que vous relevez, et votre vision de l'avenir.

Publication en article : L'interview sera ensuite transcrite sous forme d'article et publiée gratuitement. Ceci sur Le Café Du Geek en français, pour maximiser votre visibilité.

Petit plus : Les interviews sont réalisées en audio uniquement, pas d’enregistrement vidéo. Ce qui garantit un échange fluide et détendu, sans la pression d’une caméra. Cela nous permet de capturer l’essence de votre message et de le retranscrire fidèlement pour notre communauté.

À qui s’adresse cette opportunité ?

Cette offre est ouverte à toutes les entreprises B2C (orientées vers les consommateurs), qu’elles soient françaises ou internationales. Que vous soyez dans la technologie de santé, les objets connectés, l’IA, ou tout autre secteur B2C. Tant que votre projet propose une innovation, vous êtes les bienvenus ! Même si vous êtes basés à l’étranger, l’article sera rédigé et publié en français pour toucher directement la communauté francophone.

Nous avons seulement quelques attentes :

Engagement : En contrepartie de cette visibilité, nous vous demandons de partager l’article avec votre communauté, et de parler de cette opportunité à vos réseaux. Plus vous ferez circuler l’interview, plus votre projet bénéficiera de retours. Une histoire inspirante : Nous recherchons des entreprises avec une vision authentique et qui souhaitent apporter de la valeur à leur public. Que ce soit à travers des produits innovants ou un modèle d’entreprise inspirant, notre but est de partager des projets qui méritent d’être connus.

Le processus est simple. Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne ci-dessous pour nous envoyer votre candidature. En quelques questions, vous pourrez nous donner un aperçu de votre projet et de ce qui vous motive à faire cette interview.

Lien du formulaire s’il ne s’affiche pas correctement.

Dans le formulaire, nous vous demandons des informations essentielles telles que votre nom, votre entreprise, votre secteur d’activité, et un bref aperçu de votre projet. Ce formulaire nous permet de mieux vous connaître et de comprendre ce qui vous pousse à partager votre histoire avec notre communauté.

Saisissez cette chance unique !

Le Café Du Geek vous propose une opportunité exclusive de mettre en avant votre entreprise sans frais, simplement en partageant votre expérience et votre vision. N’attendez plus pour faire partie de cette aventure ! Chaque interview est une chance de faire découvrir des projets porteurs d’innovation à une audience passionnée.

Que vous soyez au début de votre aventure ou déjà implanté, nous avons hâte de découvrir ce que vous avez à offrir. Profitez de cette occasion pour faire entendre votre voix et inspirer de nouvelles connexions grâce au Café Du Geek !