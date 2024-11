TEST – Omen 35L (2024), le PC gamer ultime de HP ?

Le Omen 35L (2024) est un PC fixe gamer qui se veut à la fois puissant et élégant. Conçu pour les joueurs exigeants, il promet des performances de pointe grâce à ses composants dernier cri, tout en offrant un design soigné. Avec un prix de lancement de 2999 €, il se place dans le segment haut de gamme des PC prébuilt, où le confort de ne pas monter soi-même son ordinateur justifie en partie l’investissement. Mais, est-ce suffisant pour séduire les gamers les plus aguerris ?

Notre avis en bref sur le Omen 35L (2024)

Le Omen 35L (2024) se distingue par ses performances exceptionnelles dans tous les jeux récents. Que ce soit pour les titres compétitifs comme Fortnite ou les jeux gourmands tels que Cyberpunk 2077, il assure une fluidité impeccable en 5120 x 1440 et des framerates ultra élevés. Cela est rendu possible grâce à sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 et son processeur Intel Core i7-14700F. Côté refroidissement, l’optimisation est au rendez-vous, garantissant une machine silencieuse même sous forte charge.

Toutefois, en optant pour un PC prébuilt, on paie un surcoût par rapport à une machine montée soi-même. Le prix de 2999 € peut sembler élevé, mais il inclut la simplicité d’installation, l’optimisation OMEN, et une évolutivité facilitée. En résumé, c’est un choix pertinent pour ceux qui veulent une expérience clé en main sans compromis sur les performances.

Produit disponible sur HP Omen 35L GT16-0077ng Gaming-PC

Voir l'offre 2 499,00 €

Fiche technique

Processeur Processeur Intel® Core™ i7-14700F (jusqu’à 5,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 33 Mo de mémoire cache L3, 20 cœurs, 28 threads)[6,7] Carte graphique Carte NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER (16 Go de mémoire GDDR6X dédiée) RAM 32 Go de mémoire RAM Kingston FURY DDR5-5200 MHz XMP RGB à dissipateur thermique (2 x 16 Go) Stockage Disque SSD 1 To PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 Connectique 2 ports USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s

1 prise combinée casque/microphone

1 prise casque

1 microphone



1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)

1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)

2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge)

2 USB 2.0 Type-A

1 microphone

1 RJ-45

1 audio-in

1 audio-out

2 USB Type-A 10Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge) Connectivité Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 Dimensions et poids 21 x 40,8 x 41 cm

14,5 kg Prix PVC : 2999€

Unboxing du Omen 35L (2024)

À l’ouverture du Omen 35L (2024), l’expérience est plutôt minimaliste. Le packaging est simple, avec l’essentiel : le PC et un câble d’alimentation. Pas de fioritures ni d’accessoires superflus, ce qui laisse immédiatement penser que HP a misé sur l’essentiel. Le boîtier, quant à lui, impressionne dès le premier coup d’œil avec ses lignes robustes et son design futuriste. Il est massif, certes, mais bien proportionné pour laisser suffisamment d’espace aux composants et à la gestion du flux d’air.

L’intérieur du boîtier est tout aussi soigné. Chaque composant est parfaitement agencé, facilitant ainsi les éventuelles futures modifications. La disposition interne permet aussi un bon refroidissement, notamment avec les multiples ventilateurs et l’espace laissé pour une circulation d’air optimale. Cela renforce l’idée que le Omen 35L est conçu autant pour durer que pour évoluer selon les besoins du joueur.

Design

Le Omen 35L (2024) affiche un design imposant, fidèle à l’esprit des PC gaming haut de gamme. Avec son volume généreux, il occupe une place notable, mais cette taille est justifiée par la qualité des composants qu’il renferme. Le boîtier noir mat, avec quelques touches de métal, dégage un aspect robuste et professionnel. L’éclairage RGB est présent sans être excessif : le logo Omen s’illumine subtilement à l’avant, accompagné des ventilateurs qui diffusent une lumière personnalisable. À l’intérieur, le RGB se manifeste sur la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 Super et les barrettes de RAM, offrant une touche de modernité sans tomber dans l’excès.

L’agencement des connectiques est bien pensé pour une utilisation quotidienne. Sur le dessus du boîtier, à portée de main, on trouve deux ports USB-A 5 Gbps et deux autres en 2.0, parfaits pour brancher rapidement des périphériques comme un casque, un clavier ou une clé USB. Il y a également une prise jack pour le casque, facilitant l’accès aux connexions essentielles sans avoir à atteindre l’arrière de l’appareil. Ce design pratique se révèle très apprécié pour les utilisateurs réguliers de périphériques externes.

À l’arrière, le Omen 35L offre une connectique riche et variée. On y retrouve six ports USB-A, dont certains à haute vitesse, ainsi que deux USB-C pour des transferts rapides ou la connexion de hubs. Côté vidéo, le PC permet de brancher jusqu’à quatre écrans grâce à ses trois DisplayPort et un HDMI, rendant l’ensemble idéal pour les configurations multiécrans. L’ensemble est complété par une prise Ethernet et une double entrée/sortie audio, assurant une connectivité sans faille pour tous les types d’utilisateurs.

Performances du Omen 35L (2024)

Le Omen 35L (2024) est une véritable bête de course en matière de gaming. Avec ses 32 Go de RAM DDR5 à 5 200 MHz, il propose une fluidité impressionnante dans toutes les tâches, même les plus gourmandes en mémoire. Que ce soit pour du montage vidéo, de la modélisation 3D ou pour ouvrir des dizaines d’onglets sur Chrome, rien ne ralentit cet ordinateur. Le processeur Intel Core i7-14700 F assure des performances de haut vol, avec une gestion efficace du multithreading et des fréquences atteignant 5,4 GHz. Les tâches lourdes sont exécutées sans le moindre ralentissement, même lorsque plusieurs logiciels sont lancés en parallèle.

La partie graphique est tout aussi impressionnante. Équipé d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, le Omen 35L (2024) fait tourner tous les jeux récents en ultra, même dans les résolutions les plus élevées. En test, Fortnite tourne à 240 FPS constants en 5120 x 1440, une résolution double du 1440p standard, sans aucune baisse de performance. Les titres AAA comme Cyberpunk 2077 offrent une expérience fluide, avec des graphismes à couper le souffle grâce au ray tracing. Que ce soit pour jouer ou pour travailler sur des projets graphiques exigeants, ce PC ne flanche jamais.

Le stockage est également à la hauteur, avec un SSD PCIe Gen4 NVMe de 1 To, assurant des temps de chargement ultra rapides. Chaque jeu ou logiciel se lance en quelques secondes, rendant l’expérience utilisateur encore plus agréable. Côté refroidissement, le Omen 35L gère très bien la montée en température, grâce à son système de ventilation optimisé. Même sous forte charge, le PC reste relativement silencieux, et les températures restent dans des plages sûres, ce qui est essentiel pour préserver la durée de vie des composants.

Performances en jeu du Omen 35L (2024)

Le Omen 35L (2024) n’est clairement pas destiné à un usage modéré ou occasionnel. Ce PC est taillé pour les gamers exigeants, ceux qui cherchent à pousser chaque jeu dans ses retranchements, avec les réglages au maximum et des framerates à couper le souffle. Ici, on parle de lancer des jeux AAA en Ultra, avec du ray tracing activé, sur des écrans ultra larges et des résolutions énormes. Pour nos tests, nous avons utilisé un écran 32:9 en 1440p à 240 Hz, ce qui demande déjà beaucoup de puissance. Et le Omen 35L, avec sa RTX 4080 Super, s’en sort sans le moindre effort. Les FPS oscillent entre 180 et 240 selon les titres, même dans les jeux les plus gourmands.

Pour tester réellement les capacités de cette machine, nous avons choisi des jeux comme Cyberpunk 2077. C’est l’un des plus exigeants du moment, connu pour mettre à genoux même les configurations haut de gamme. En activant toutes les options graphiques en Ultra, ray tracing inclus, et en augmentant la résolution, le jeu tourne à plus de 160 FPS, même dans les phases les plus chargées. Les combats, les explosions, les PNJ partout autour – rien ne fait vaciller le Omen 35L. D’autres titres comme Forza Horizon 5 ou Red Dead Redemption 2 offrent également des performances exceptionnelles, avec des FPS constants autour de 240 en haute résolution. C’est la machine rêvée pour ceux qui veulent tout, tout de suite, sans concession.

Conclusion : que vaut le Omen 35L ?

Le Omen 35L (2024) est un PC fixe gamer qui coche toutes les cases pour les joueurs en quête de performance et de praticité. Son architecture interne, bien pensée, garantit un excellent refroidissement des composants, notamment grâce à une gestion efficace du flux d’air. Cela se traduit par une optimisation des performances, que ce soit pour le processeur ou la carte graphique, sans que la machine ne surchauffe sous forte charge. Vous pouvez ainsi aborder sereinement les jeux les plus gourmands ou des tâches intensives sans jamais sentir la machine faiblir.

Le design du Omen 35L, bien qu’imposant, reste élégant et sobre, évitant les excès souvent associés aux PC gaming. Il conviendra donc aussi bien aux amateurs de setups épurés qu’aux fans de personnalisation RGB. De plus, l’avantage d’un prébuilt comme celui-ci réside dans la tranquillité qu’il procure : une machine prête à l’emploi, avec une garantie active en cas de problème. Malgré un prix initial élevé, la qualité des composants et l’expérience clé en main justifient pleinement l’investissement. Le Omen 35L se positionne ainsi comme une option solide et compétitive pour ceux qui veulent une machine performante et évolutive, sans les tracas du montage.

Produit disponible sur HP Omen 35L GT16-0077ng Gaming-PC

Voir l'offre 2 499,00 €